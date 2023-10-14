Обзавелся поместьем, разбогател и ездит за границу: как и где живет пресловутый "доктор Пи" - Андрей Слюсарчук

С чего начинал Андрей Слюсарчук

Андрей Слюсарчук родился в 1971 году. В начале 2000-х годов благодаря телевизионным программам снискал славу "человека с феноменальной памятью" и "выдающегося врача".

Для популяризации собственного "таланта" Слюсарчук демонстрировал "сверхспособности" и устраивал телешоу с элементами гипноза.

На радио "Эра" мужчина вел программу "Игры разума" (на политическую тематику) и параллельно "строил" свою карьеру нейрохирурга (не имея ни одного подтвержденного диплома о медицинском образовании).

Слюсарчук хвастался также тремя рекордами, занесенными в Книгу рекордов Украины. Один из них - воспроизведение по памяти 30 миллионов знаков числа Пи (после запятой). За это он и получил прозвище "доктор Пи".

В медиа мужчина рассказывал, что родился в Виннице и рано остался без родителей (они якобы попали в смертельное ДТП). Школу он якобы окончил в 9 лет, а в 27 - стал доктором медицинских наук.

Слюсарчук на радио (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

Только в 2011 году журналисты львовской газеты "Экспресс" опубликовали другую версию его биографии - родившийся в Житомире Слюсарчук был брошен матерью на произвол судьбы в роддоме.

Работники специнтерната для сирот из села Гришковцы подтвердили, что Слюсарчук был их воспитанником и после выпуска поступил в профессиональное училище железнодорожного транспорта в Козятине, где в 1991 году получил специальность штукатура-плиточника-облицовщика.

За что осудили "доктора Пи"

Псевдоученый смог ввести в заблуждение даже властные структуры. На волне своей популярности Слюсарчук занял место советника вице-премьера Украины. Заместитель председателя секретариата тогдашнего президента Виктора Ющенко Марина Ставнийчук основала вместе с "доктором Пи" общественную организацию "Розум". Сам же глава государства подумывал создать "под гения" Институт мозга.

Позже беглый экс-президент Виктор Янукович наградил Слюсарчука Государственной премией Украины в области образования.

При этом харизматичный мошенник продолжал "лечить" людей (некоторые считали его "последней надеждой") и делать сложные операции.

Только после опубликования ряда журналистских расследований о жизни и деятельности Слюсарчука, общество узнало об обмане и смерти по меньшей мере двух его пациентов.

Общество узнало о мошенничествах "доктора Пи" (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

"Доктора Пи" обвинили в мошенничестве, подделке документов, незаконном проведении операций (без медицинского образования) и причинении тяжких телесных повреждений.

14 ноября 2011 года его арестовали и через несколько дней - 16 ноября - Галицкий районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

14 февраля 2014 года Сиховский районный суд Львова приговорил Слюсарчука к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве по неосторожности, мошенничестве в крупных размерах и подделке документов.

Когда талантливый мошенник вышел на свободу

Сразу после вынесения приговора адвокаты Слюсарчука активно взялись за обжалование решения суда.

Наказание он отбывал в Полицкой исправительной колонии №76 Ровенской области.

В начале 2016 года Ровенский суд решил, что "доктор Пи" подпадает под так называемый "закон Савченко" (когда один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания), поэтому срок его пребывания за решеткой был сокращен.

Выйти из СИЗО Слюсарчук должен был в середине июня 2016 года, однако накануне установленного срока защитники обвиняемого подали кассационную жалобу по поводу пересмотра срока наказания.

Дело отправили на дополнительное рассмотрение, а меру пресечения Слюсарчуку изменили с "заключения под стражу" на "личное обязательство".

24 июня 2016 года он вышел на свободу.

Мошенник на свободе (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

Поскольку Верховный суд отменил все предыдущие приговоры, дело возвращено на повторное расследование в апелляционную инстанцию.

Где и как "доктор Пи" живет сейчас

Согласно информации СМИ (по состоянию на 2022 год) Слюсарчук проживает в пригороде Киева - селе Иванковичи. При этом он продолжает лечить людей - проводить консультации и даже операции.

"Доктор Пи" продолжает свою деятельность (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

Обитает "доктор Пи", по словам журналистов, в роскошном имении (два этажа, бассейн, мощная охранная система с кучей камер) в элитной местности. Имеет машину, драгоценные часы.

Сам Слюсарчук во время общения с журналистом (под видом пациента) признался, что имеет зарплату "около 210 тысяч гривен" и работает даже за границей.

Слюсарчук много путешествует и наслаждается жизнью (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

По мнению мошенника, он может практиковать, "пока тянутся суды", поскольку у него "никто не забирал ни статус профессора, ни доктора наук, ни врача".

В то же время журналисты из собственных источников узнали, что находясь на свободе задекларированные деньги Слюсарчук получал от фармацевтической компании "Экофарм" и химической компании "Сполука".

По версии адвокатов Слюсарчука (а у него их целых шесть), дискредитация "доктора Пи" более 10 лет назад была, якобы "спланирована российскими спецслужбами".