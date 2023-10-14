Обзавівся маєтком, розбагатів та їздить за кордон: як і де живе горезвісний "доктор Пі" - Андрій Слюсарчук

Із чого починав Андрій Слюсарчук

Андрій Слюсарчук народився в 1971 році. На початку 2000-х років завдяки телевізійним програмам здобув славу "людини з феноменальною пам'яттю" та "видатного лікаря".

Для популяризації власного "таланту" Слюсарчук демонстрував "надздібності" та влаштовував телешоу з елементами гіпнозу.

На радіо "Ера" чоловік вів програму "Ігри розуму" (на політичну тематику) і паралельно "будував" свою кар'єру нейрохірурга (не маючи жодного підтвердженого диплома про медичну освіту).

Слюсарчук вихвалявся також трьома рекордами, занесеними до Книги рекордів України. Один із них - відтворення по пам'яті 30 мільйонів знаків числа Пі (після коми). За це він і отримав прізвисько "доктор Пі".

У медіа чоловік розповідав, що народився у Вінниці й рано залишився без батьків (вони буцімто потрапили у смертельну ДТП). Школу він нібито закінчив у 9 років, а у 27 - став доктором медичних наук.

Слюсарчук на радіо (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

Лише у 2011 році журналісти львівської газети "Експрес" опублікували іншу версію його біографії - народжений в Житомирі Слюсарчук був кинутий матір'ю напризволяще в пологовому будинку.

Працівники спецінтернату для сиріт із села Гришківці підтвердили, що Слюсарчук був їхнім вихованцем і після випуску вступив до професійного училища залізничного транспорту у Козятині, де у 1991 році отримав спеціальність штукатура-плиточника-облицювальника.

За що засудили "доктора Пі"

Псевдонауковець зміг ввести в оману навіть владні структури. На хвилі власної популярності Слюсарчук посів місце радника віце-прем'єра України. Заступниця голови секретаріату тодішнього президента Віктора Ющенка Марина Ставнійчук заснувала разом із "доктором Пі" громадську організацію "Розум". А сам глава держави подумував створити "під генія" Інститут мозку.

Пізніше екс-президент-утікач Віктор Янукович нагородив Слюсарчука Державною премією України в галузі освіти.

При цьому харизматичний шахрай продовжував "лікувати" людей (дехто вважав його "останньою надією") і робити складні операції.

Лише після опублікування низки журналістських розслідувань щодо життя та діяльності Слюсарчука, суспільство дізналося про обман і смерть щонайменше двох його пацієнтів.

Суспільство дізналось про шахрайства "доктора Пі" (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

"Доктора Пі" звинуватили у шахрайстві, підробці документів, незаконному проведенні операцій (без медичної освіти) та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

14 листопада 2011 року його заарештували і за кілька днів - 16 листопада - Галицький районний суд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час слідства.

14 лютого 2014 року Сихівський районний суд Львова засудив Слюсарчука до восьми років позбавлення волі. Його визнали винним у вбивстві з необережності, шахрайстві у великих розмірах та у підробці документів.

Коли талановитий шахрай вийшов на волю

Одразу після винесення вироку, адвокати Слюсарчука активно взялись за оскарження рішення суду.

Покарання він відбував у Полицькій виправній колонії №76 Рівненської області.

На початку 2016 року Рівненський суд вирішив, що "доктор Пі" підпадає під так званий "закон Савченко" (коли один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання), відтак термін його перебування за ґратами було скорочено.

Вийти з СІЗО Слюсарчук мав у середині червня 2016 року, проте напередодні встановленого терміну захисники обвинувачуваного подали касаційну скаргу щодо перегляду терміну покарання.

Справу відправили на додатковий розгляд, а запобіжний захід Слюсарчуку змінили з "тримання під вартою" на "особисте зобов'язання".

24 червня 2016 року він вийшов на волю.

Шахрай на волі (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

Оскільки Верховний суд скасував усі попередні вироки, справу було повернуто на повторне розслідування в апеляційну інстанцію.

Де і як "доктор Пі" живе зараз

Згідно з інформацією ЗМІ (станом на 2022 рік) Слюсарчук мешкає у передмісті Києва - селі Іванковичі. При цьому він продовжує лікувати людей - проводити консультації та навіть операції.

"Доктор Пі" продовжує свою діяльність (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

Мешкає "доктор Пі", за словами журналістів, у розкішному маєтку (два поверхи, басейн, потужна охоронна система з купою камер) в елітній місцевості. Має машину, коштовні годинники.

Сам Слюсарчук під час спілкування з журналістом (під виглядом пацієнта) зізнався, що має зарплату "близько 210 тисяч гривень" і працює навіть за кордоном.

Слюсарчук багато подорожує і насолоджується життям (фото: facebook.com/Андрій Слюсарчук)

На думку шахрая, він може практикувати, "допоки тягнуться суди", оскільки в нього "ніхто не забирав ні статусу професора, ні доктора наук, ні лікаря".

Водночас журналісти з власних джерел дізналися, що задекларовані гроші Слюсарчук, перебуваючи на волі, отримував від фармацевтичної компанії "Екофарм" та хімічної компанії "Сполука".

За версією адвокатів Слюсарчука (а в нього їх аж шість), дискредитація "доктора Пі" понад 10 років тому була, буцімто "спланована російськими спецслужбами".