Мошенники выманивают деньги украинцев через фейковые услуги ПЦУ: что известно

Недавно в сети появилась информация, что Православная Церковь Украины предоставляет электронные услуги. Среди них указывали помощь священника, поставить свечу или заказать молитву. Однако такие услуги оказались мошенническими.

Что известно об афере

Мошенники предлагали верующим заказать онлайн услуги церкви. Для того чтобы это сделать, пользователю нужно было вводить свои данные. Однако ПЦУ опровергла эту информацию.

"Информационно-просветительский отдел Днепропетровской епархии ПЦУ официально сообщает, что наша епархия, в том числе ни одна религиозная община и ни один священнослужитель, нет никакого отношения к порталу "Е-ЦЕРКОВЬ", а также его разработке и наполнению", - говорится в заявлении.

Они добавляют, что над сайтом работают "светские люди без должного богословского образования". Это видно из того, что сами публикации наполнены разными предрассудками и народными верованиями, противоречащими христианскому вероучению.

"В общем, все "услуги" и их объяснения, указанные на сайте, сосредотачивают внимание читателя на "обряде", а не на Иисусе Христе, нашем Спасителе, и Церкви, как месте спасения человеческих душ", - объясняют священнослужители.

В чем здесь угроза

Специалисты отмечают, что это еще один вид фишинга, сбор информации и завладение деньгами. Ведь те, кто хотят сделать добровольное пожертвование на церковь, могут сделать это по реквизитам.

Как распознать мошенников

спросите вашего настоятеля или у кого-то, у кого есть такие люди в окружении, правда ли это

проверьте официальную страницу организации. Официальная страница в соцсетях обычно имеет множество подписчиков и верификацию с соответствующей отметкой.

сравните названия официального сайта и сайта, на который ссылаются или который вам предлагают в качестве первоисточника

Запомните, что официальный сайт ВЦУ по этой ссылке - https://www.pomisna.info/ru/