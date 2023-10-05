ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Берут выше. Мошенники усовершенствовали знакомую схему "помощи" ВСУ

Днепр, Четверг 05 октября 2023 14:29
UA EN RU
Берут выше. Мошенники усовершенствовали знакомую схему "помощи" ВСУ Фото: мошенники усовершенствовали знакомую схему "помощи" ВСУ (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

Мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, а и начальникам РВА области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Такие письма от моего имени рассылают начальникам РВА Днепропетровщины. В них просьба к предпринимателям - собрать средства. Мол, на нужды одной из наших бригад. И номер счета, куда можно их сбросить", - рассказал он.

Берут выше. Мошенники усовершенствовали знакомую схему &quot;помощи&quot; ВСУ

Мошенники собирают деньги "для военных" от имени главы Днепропетровской ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

В письме, которое выложил Лысак, говорится о сборе средств для помощи 93 ОМБР. В частности, в письме говорится, что средства пойдут якобы на закупку навигаторов, генераторов, квадракоптеров и другого оборудования, так необходимого военным.

"Отмечаю - не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь. Мошенниками будут заниматься правоохранители. Они должны понести самое суровое наказание", - добавил глава ОВА.

Новая, но старая схема обмана

Напомним, эта схема далеко не новая. Ранее подобные "письма счастья" от имени ОВА мошенники слали в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях. Они тоже отсылались на бланке, который был похож на образец официального документа ОВА. Правда, в тех случаях они адресовались предпринимателям указанных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї шахраї в Україні Днипро
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины