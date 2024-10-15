"Снова начнут поздравлять": Анна Кошмал пошутила о своей беременности и показала эффектные фото

В конце сентября украинская актриса Анна Кошмал объявила о второй беременности , а затем рассказала о своем самочувствии в этот особый период. Теперь звезда сериалов и фильмов поразила поклонников эффектными фото и в подписи к ним пошутила.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости пишет об этом подробнее.

Анна Кошмал снялась в эффектной фотосессии

29-летняя звезда предстала на фото в черном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее животик и позволило продемонстрировать ноги. Наряд имел эффектный вырез в зоне плеч и был короткой длины.

Свой образ Кошмал дополнила объемными уложенными волосами, зачесанными на одну сторону, массивными аксессуарами в виде браслетов и колец, а также макияжем. Из обуви она выбрала сапоги, которые в тренде в этом сезоне.

"Условная десятая публикация, под которой меня снова начнут все поздравлять", - пошутила Анна в подписи к серии кадров.

Анна Кошмал показала "беременные" фото (фото: instagram.com/smorkovkina)

И, как можно заметить, актриса не ошиблась, ведь большинство подписчиков продолжают поздравлять Кошмал с радостной новостью. Вот некоторые их комментарии:

"Как красиво!"

"Искренние поздравления, Аня, это счастье!"

"Как же идет беременность!"

"Красавица! Лучшая фигура!"

"Беременная женщина - лучшая фигура в жизни"

"Чтобы все выглядели так идеально!"

"Поздравлений много не бывает, поэтому поздравляем!"

"Вы очень красивая и нежная"

"Красивая и невероятная!"

"Подписчики - это как старый дед, который удивляется всякий раз, как впервые"

"Я так ждала, подтвердятся ли мои подозрения, и вот подтверждение. Поздравляю!"

"Она беременна? Сколько я спала?"

Анна Кошмал беременна во второй раз (фото: instagram.com/smorkovkina)

Напомним, вместе с мужем актриса воспитывает 6-летнего сына Мишу. За своего любимого Анна вышла замуж в 2017 году, и его лицо она не показывает в соцсетях, иногда удивляет пользователей кадрами, где видна его рука или плечо.

Анна Кошмал с мужем и сыном (фото: instagram.com/smorkovkina)

Вместе с тем общими снимками с сыном Кошмал радует поклонников довольно часто. Ранее она также отмечала, что не планирует оставлять занятия йогой в период беременности.

"В первом триместре вообще нельзя практиковать. Мне было очень сложно, потому что йога - это единственное, что меня всегда быстро реанимировало в плотном графике. Но у меня не было шансов: меня так тошнило, что я даже не могла наклониться, не говоря уже о выполнении асан. Со следующего понедельника я возвращаюсь к практикам, но уже под пристальным наблюдением мастера", - писала Анна.