ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Рожденная петь". Ирина Билык поразила сеть своим детским фото

Среда 04 декабря 2024 21:46
UA EN RU
"Рожденная петь". Ирина Билык поразила сеть своим детским фото Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Любовь Блажко

Ирина Билык, недавно удивила неожиданным нарядам, на этот раз удивила сеть своим детским фото.

Что именно показала певица на своей странице в Instagram, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Ирина Билык показала себя в детстве

На кадре, обнародованном в блоге, будущая звезда позировала совсем маленькой. Она предстала в платье с воротничком и объемным бантиком. Также можно заметить, что она уже тогда демонстрировала свои незаурядные таланты, ведь появилась на кадре во время пения.

&quot;Рожденная петь&quot;. Ирина Билык поразила сеть своим детским фотоИрина Билык в детстве (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Билык не стала подписывать архивный снимок, а предложила подписчикам сделать это. Поэтому неудивительно, что в комментариях пользователи продолжают активно оставлять свои реакции. Вот некоторые из них:

  • "Так по фото все понятно - будущая звезда"
  • "Рожденная петь"
  • "Поет с пеленок"
  • "Будущая артистка Украины"
  • "Я очень хорошая девочка, но если меня разозлить, то снимаю бантик"
  • "Украинский бриллиант"
  • "Маленькая артистка"
  • "Ирочка-звездочка"
  • "Маленькая жемчужинка"
  • "У нее все еще впереди"
  • "Какое крутое фото!"
  • "Выступает народная артистка Украины".

Каким было начало карьеры Ирины Билык

Напомним, Ирина Билык занялась пением еще с четырех лет, из пяти - танцами и классическим балетом. В 6 лет певица выступала с песенным ансамблем "Солнышко", который активно гастролировал СССР и участвовал в детских музыкальных телерадиопрограммах. В секрете от родителей будущая знаменитость начала ходить в музыкальную студию и занималась на соседском фортепиано.

В то же время она уделяла время занятиям в театральной студии, а потому большое артистическое будущее ей предсказывали с самого детства. Свою первую песню Ирина Николаевна написала в 10 лет. А после окончания музыкальной школы в 18 лет артистка стала преподавать музыку для детей и имела свой постоянный класс.

&quot;Рожденная петь&quot;. Ирина Билык поразила сеть своим детским фотоБилык занялась пением с самого детства (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

С 1988 начала работать над собственным репертуаром и уже в следующем году приняла участие в фестивале "Червона рута". Осенью 1995 года она отправилась в свой первый в истории украинской поп-музыки концертный тур под названием "Нова", в рамках которого состоялось первое крупное сольное шоу в Национальном дворце "Украина" для 3 600 зрителей.

Ранее Билык назвала певицу, с которой ссорилась на фоне ревности к Коляденко.

Также вспомните, что стало с Алиной Паш, которая из-за скандала не поехала на "Евровидение-2022".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Билык Звезды шоу-бизнеса Певцы
NEWS
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря