"Кто украл брови?": Тринчер не узнали в новом эпатажном образе (фото)

Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая недавно назвала самую дорогую вещь в ее шкафу , поделилась с подписчиками фото со съемок ее нового клипа. На них она предстала в необычном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

"Один из образов в клипе на песню "Треш". Ну что как вам?" - написала в подписи к снимкам артистка.

Тринчер надела ультракороткое кожаное платье с молнией спереди самого модного оттенка сезона - бургунди, а также босоножки на высоких каблуках и с тонкими ремешками.

Образ Тринчер для клипа (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Свой лук певица завершила массивными браслетами и сережками, а также естественным макияжем. Выделила она только губы с помощью бордовой помады в тон к платью.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Для съемок в клипе она выбрала достаточно экстравагантный образ и выбелила брови - так, что их почти не видно, если не присматриваться.

Тринчер в новом образе (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы тут же принялись комментировать публикацию, обратив внимание на брови артистки:

"Когда я это сделала это для тизера "Целуй", я потом не могла вернуть цвет обратно где-то неделю. Удачи", - написала певица Кола

"Аня, кто украл брови?"

"Брови, как у меня после удаления перманента. Так я в тренде получается"

"Я в шоке, что это?"

"Вау! Такой необычный образ, но очень хот"

"Нужно взять как новый тренд в работе с бровями"

"Непривычно видеть вас такой, похожи на актрису из турецкого сериала о богатой женщине"

"Куда брови сбрили?"

"Совсем не похожа на себя. Как эльфийка"

"Как красиво со светлыми бровями"

"Как Мерлин Мэнсон в свои лучшие годы, извините. Вам идут ваши брови, когда они есть. Тренды приходят и уходят, а классика вечна"

"Леди Гага нервно курит в сторонке".

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Кто такая Анна Тринчер

Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти". Стала популярной после съемок в сериале "Школа".

Певица была замужем за блогером и бизнесменом Александром Волошиным, который недавно сбежал из Украины и живет на Бали. Их отношения продлились около 2-х лет.

1 ноября на сольном концерте певица спела с ветераном российско-украинской войны Александром Роменским песню "Ти робив мені каву".

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)