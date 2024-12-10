Владимир Остапчук в третий раз стал отцом: первое фото малыша

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. Соответствующий пост появился в соцсетях шоумена и его жены Екатерины Полтавской.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram супругов.

Владимир опубликовал серию трогательных фотографий из роддома, на которых видны ножки малыша и руки новоиспеченных родителей.

"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - подписала снимки пара.

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Мальчик родился с весом 3020 граммов и ростом 53 сантиметров.

Скриншот

Отметим, Владимир Остапчук от первого брака с Еленой Войченко воспитывает двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана.

С Екатериной Полтавской знаменитость начал встречаться осенью 2022-го, а уже в следующем - женился.

Для телеведущего это третий ребенок, а вот его жена стала мамой впервые.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ранее шоумен рассказывал, что они с любимой давно планировали ее беременность и мечтали о рождении малыша. Влюбленные серьезно отнеслись к этому и обратились к врачам, чтобы пройти необходимые обследования.

Остапчук признался, что забеременеть Екатерине удалось быстро, а сообщила о своем новом статусе, когда они ехали в авто.