Владимир Остапчук в третий раз стал отцом: первое фото малыша
Украинский телеведущий Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. Соответствующий пост появился в соцсетях шоумена и его жены Екатерины Полтавской.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram супругов.
Владимир опубликовал серию трогательных фотографий из роддома, на которых видны ножки малыша и руки новоиспеченных родителей.
"10.12.2024. Остапчук Тимофей", - подписала снимки пара.
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Мальчик родился с весом 3020 граммов и ростом 53 сантиметров.
Скриншот
Отметим, Владимир Остапчук от первого брака с Еленой Войченко воспитывает двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана.
С Екатериной Полтавской знаменитость начал встречаться осенью 2022-го, а уже в следующем - женился.
Для телеведущего это третий ребенок, а вот его жена стала мамой впервые.
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Ранее шоумен рассказывал, что они с любимой давно планировали ее беременность и мечтали о рождении малыша. Влюбленные серьезно отнеслись к этому и обратились к врачам, чтобы пройти необходимые обследования.
Остапчук признался, что забеременеть Екатерине удалось быстро, а сообщила о своем новом статусе, когда они ехали в авто.