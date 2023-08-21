Ограниченная пригодность. Мобилизуют ли таких граждан и куда их отправят служить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан в связи с полномасштабным вторжением России в нашу страну. Во время военного положения и всеобщей мобилизации категории годности к военной службе могут отличаться от службы в армии в мирное время.

Существует ограниченная пригодность в военное время и юрист Дмитрий Дончак объяснил на страницах B2BConsult , могут ли мобилизовать такого человека и на какую службу его отправят.

Что такое "ограниченная пригодность"

Согласно пункту 20.3 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, при медицинском осмотре военнослужащих и других контингентов ВЛК принимаются постановления такого содержания, в частности: "Ограниченно пригодный".

Одновременно с постановлением ВЛК в индивидуальном порядке с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы прошедшего медицинское освидетельствование, в постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу.

Где могут и не могут служить "ограниченно пригодные"

Военнослужащие, которые признаны ограниченно пригодными к военной службе, не могут служить в таких войсках:

Высокомобильные десантные войска

Десантно-штурмовые войска

Плавсоставе

Морской пехоте

Специальных сооружениях

Лица с таким статусом пригодны к службе

В частях (подразделениях) обеспечения

Военных комиссариатах

Военных учреждениях, организациях

Учебных заведениях

Также юрист подчеркивает, что прямого запрета для отправки ограниченно годного военнослужащего в часть, которая выполняет поставленные задачи на нуле или близко к нему, нет. И это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения "боевая часть".

Но и тут есть важный нюанс. В случае направления на фронт, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска.

2. В постановлении ВЛК, которым была установлена ​​ограниченная пригодность, должно быть четко указано: какие виды службы, какие должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья.

3. Должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью обеспечения воинской части. То есть не может быть должность стрелок, гранатометчик и т.д. При этом вас не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т.д.

Если нарушено хотя бы одно правило из трех, юрист рекомендует подавать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести на должность, соответствующую состоянию здоровья.

Также можно обратиться на горячую линию Минобороны с жалобой.