Обмежена придатність. Чи мобілізують таких громадян і куди їх відправлять служити

В Україні продовжується загальна мобілізація громадян у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до нашої країни. Під час воєнного стану та загальної мобілізації категорії придатності до військової служби можуть відрізнятись від служби в армії у мирний час.

Існує обмежена придатність у воєнний час і юрист Дмитро Дончак пояснив на сторінках B2BConsult , чи можуть мобілізувати таку людину і на яку службу її відправлять.

Що таке "обмежена придатність"

Відповідно до пункту 20.3 Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402, при медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються ухвали такого змісту, зокрема: "Обмежено придатний".

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, посади, віку, фактично виконуваної роботи, пристосованості до нього, пройшовши медичний огляд, в постанові в довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

Де можуть і не можуть служити "обмежено придатні"

Військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити в таких військах :

Високомобільні десантні війська

Десантно-штурмові війська

Плавскладі

Морська піхота

Спеціальних спорудах

Особи з таким статусом придатні до служби

У частинах (підрозділах) забезпечення

Військових комісаріатах

військових установах, організаціях

Навчальних закладах

Також юрист наголошує, що прямої заборони для відправки обмежено придатного військовослужбовця до частини, яка виконує поставлені завдання на нулі або близько до неї, немає. І це пов'язано з тим, що у законодавстві немає чіткого визначення "бойова частина".

Але тут є важливий нюанс. У разі направлення на фронт повинні бути дотримані такі умови:

1. Військовослужбовець з обмеженою придатністю не може бути направлений на службу в морську піхоту та в десантно-штурмові війська.

2. У постанові ВЛК, якою була встановлена ​​обмежена придатність, має бути чітко зазначено: які види служби, які посади протипоказані такому військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров'я.

3. Посада та вид служби повинні бути пов'язані з діяльністю забезпечення військової частини. Тобто не може бути посада стрілець, гранатометник тощо. При цьому вас не можуть направити на виконання робіт, пов'язаних із фізичною працею: облаштування бліндажів, окопів тощо.

Якщо порушено хоча б одне правило із трьох, юрист рекомендує подавати письмовий рапорт на ім'я командира частини та просити перевести на посаду, що відповідає стану здоров'я.

Також можна звернутись на гарячу лінію Міноборони зі скаргою.