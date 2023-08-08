Вместо фронта на завод: украинцам предложат альтернативу мобилизации

Защищать Украину с оружием в руках должны мотивированные патриоты. А те, кто не хочет брать в руки оружие, должен выполнять важную работу в тылу. Например, работать на оборонную промышленность. Но в обоих вариантах украинцам нужна хорошая мотивация, а значит и высокая заработная плата.

Улучшить процесс мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566 народного депутата Георгия Мазурашу.

Согласно этому документу предлагается улучшить процесс мобилизации, чтобы сотрудники ТЦК концентрировались на работе с мотивированными патриотами, которые хотят идти защищать Украину с оружием в руках.

А немотивированные граждане, которые не хотят становиться военными, должны быть максимально привлечены к работе на поддержание и развитие экономики. В пояснительной записке говорится, что защиту Украины могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые и физически, и морально воевать против российских оккупантов.

Более того, об этом говорили сами военнослужащие, так как немотивированные мобилизованные часто деморализуют сослуживцев, могут нарушить приказ, оставить позиции или сдаться в плен.

"Попытка принуждением и угрозами мобилизовать граждан на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению. Если внести предложенные изменения, военнослужащие смогут сконцентрироваться на работе с мотивированными патриотами, а другие граждане, без потребности убегать и прятаться от повесток, будут работать на экономику", - подчеркивает инициатор законопроекта.

И те, кто не хочет (не может) идти в ВСУ, будет призываться на работы на предприятия оборонного или других секторов экономики, а также на общественно полезные работы на договорных условиях. При этом оплата труда должна быть не меньше минимальной заработной платы в Украине.

Обязательные работы не должны распространяться на официально трудоустроенных не менее чем на 0,75 ставки или предпринимателей, которые исправно платят налоги.

Мотивация должна быть в денежном эквиваленте

По словам полковника ВСУ в запасе, военного летчика-инструктора Романа Свитана, мотивировать людей идти воевать нужно прежде всего финансово. Государство должно предлагать профессионалам хорошие деньги за выполнение боевых задач.

"Будущему военному надо предложить хороший соцпакет, можно и землю в Крыму после победы. Тогда начнут приходить за мотивацией, а психологи и военные специалисты по направлениям проведут профотбор. Воевать за что-то не является нормальной мотивацией", - рассказал в комментарии для издания "Фокус".

По мнению Свитана, сумма в 100 тысяч гривен, которую сейчас получают военные на передовой, не является достаточным поощрением, чтобы идти в самые горячие точки.

"Если платить от 5 до 10 тысяч долларов, как это делают в ЧВК, тогда профессионалы пойдут воевать. Появится очередь желающих, их будет отбирать профкомиссия. Для выполнения боевых задач 400 тысяч человек хватит, около 1% от населения Украины. Получаем в месяц затрат на 2-4 млрд долларов, эти цифры надо находить в бюджете, остальное все не работает", - объяснил полковник.

Обязательная работа вместо службы в ВСУ также должна оплачиваться на должном уровне, чтобы это стало интересным украинцам. То есть, платить на таких заводах должны не меньше, чем среднюю заработную плату в регионе.