Основания объективные: в ТЦК объяснили, почему сейчас много повесток вручается именно на улице

Вручение повесток на улице сейчас стало обычным явлением, так как в Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан из-за полномасштабного вторжения РФ. Однако ситуация с такими вручениями повесток часто вызывает вопросы у граждан, тем более, что представители ТЦК не всегда ведут себя корректно.

Для уточнения данных

Как рассказал спикер областного ТЦК и СП Полтавской области Роман Истомин в эфире Украинского радио "Полтава", в большинстве случаев повестки на улице вручают для уточнения данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и прохождения медкомиссии.

"Какие вручают чаще всего - это с целью проверки военно-учетных данных. Есть так называемые "боевые", или правильно их называть "мобилизационное распоряжение". Это то, что касается мобилизации, и этим не только ТЦК занимается, так как это общегосударственное мероприятие", - подчеркнул он.

Почему именно на улице

В законе не указывается, где именно представители ТЦК могут вручать повестки. Конечно же, в первую очередь их доставляют по месту проживания. Но не все военнообязанные сообщают об изменении своих данных, в том числе и место фактического проживания.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться в военного учета и тут встать. Но много граждан, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту проживания мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения повесток в людных местах. Это в рамках закона", - объяснил Истомин.

Это не автоматическая отправка в армию

По словам руководителя Львовского областного ТЦК и СП Александра Тищенко, сейчас добровольно в военкомат приходит около 20% от плановой задачи, которую нужно выполнить.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК - это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, у кого есть законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", - рассказал он в комментарии для Leopolis News.

Он добавил, что часто в ТЦК приходят люди с инвалидностью или многодетные родители.

"Бывает, что вручают человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, почему не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства, – это полное право на отсрочку", - рассказал Тищенко.

Что происходит после вручения повестки

В повестке указана дата и время прибытия в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. С собой нужно взять военные и личные документы. Если есть основания для отсрочки - нужно взять и эти документы.

Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии, чтобы определить степень пригодности. Комиссия признает его пригодным или непригодным.

"Ограниченно пригодные военнообязанные не могут проходить службу в определенных военных частях - это десантно-штурмовые войска, ССО. Но это не значит, что он не пригоден для прохождения срочной службы в ВСУ в целом. Ходит миф, что начали призывать ограниченно пригодных, так как закончились пригодные. Нет! Они и ранее подлежали призыву, и это не является чем-то необычным в условиях полномасштабного вторжения", - подчеркнул Роман Истомин.