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Відомий співак виступив з потужною промовою про війну на Х-Факторі (відео)

STYLERЖиття    01.12.2019 - 14:24
Відомий співак виступив з потужною промовою про війну на Х-Факторі (відео)
Х-Фактор: Без Обмежень виступили з сильною промовою про війну (фото: instagram.com/bezobmezhen)

Гурт Без Обмежень виступив на Х-Факторі і звернувся до українців

Український рок-гурт Без Обмежень виступив на музичному шоу Х-Фактор і зробила гучну заяву з приводу війни на Донбасі і Революції гідності.

Вокаліст гурту Сергій Танчинець після першої пісні заявив, що українська музика живе і розвивається. Він зазначив, що в Без Обмежень були періоди, коли хотілося все кинути, але потім сталася Революція гідності і українці відчули себе потрібними самі собі на своїй землі.

Без Обмежень виступили з сильною промовою про війну (відео: YouTube)

Музикант подякував усім, хто вболіває за українську музику особливо в ці дні. Він закликав українців пам'ятати людей, які брали участь у Революції гідності і були в потрібний час в потрібному місці, і не дали країні розвернуться на 180 градусів.

"Ми рухаємося в правильному напрямку. Ми повинні подякувати всім тим людям, які нас з вами захищають. Ми живемо мирній країні, але все ж в країні, в якій майже шість років йде війна, і вона абсолютно справжня. Вона не така, яку ми знаємо з книг і фільмів, і на цій війні помирають люди", - заявив Сергій.

Танчинець підкреслив, що він хоче, щоб всі українці не забували, кому вони повинні бути вдячні за мирне небо над головою. Він подякував усім військовим, які захищають нашу країну.

Нагадаємо, що на Донбасі служать незвичайні українці, які повністю змінили своє життя і пішли захищати територію України.

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