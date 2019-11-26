Життя було героїчним: всі подробиці смерті ветерана АТО в Луганській області

У Луганській області вбили ветерана АТО (Колаж РБК-Україна)

Пошуки загиблого ветерана АТО тривали більше 10 днів

В Луганській області знайшли тіло ветерана АТО Юрія Гундаря. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook друг загиблого, письменник Володимир Ананьєв, українського військового зарізали і кинули в канаву, де його виявили тільки через 10 днів.

Володимир Ананьєв розповів, що ветеран АТО став прототипом героя для книги "Сліди на дорозі". Юрій Гундарь звільнився з армії і повернувся додому, в Луганську область.

"Юра звільнився з армії через рік після мене і поїхав додому, в село в Луганській області. Я часто запрошував його до Києва, але все якось не складалося. І більше не складеться. На цих вихідних Юру знайшли у канаві, де він пролежав близько 10 днів. Юрій був би останньою людиною, яка заслуговує так загинути. Але все сталося саме так. Не знаю, чи була його смерть героїчною, але життя героїчним – точно. Зі смертю Юри цей світ стане біднішим", - написав Ананьєв.

Юрій Гундарь (Фото: facebook.com/id.ananiev)

Він додав, що з Юрієм Гундарем він служив разом з 2013 року і назвав його одним з кращих людей, яких йому доводилося знати в житті.

"Коли почалася війна, в його поведінці нічого не змінилося. Він так само ніколи не скиглив і не скаржився, відповідально, мовчки робив свою роботу", - розповів ветеран АТО.

У 2014 році Гундарь отримав осколкові поранення і за всіма правилами його повинні були евакуювати. Але його побратими витягли всі шматки металу, які вдалося, а з рештою, які застрягли в ребрах, він так і пішов далі воювати.

"Залізна людина, але не з кіно, а з життя. Коли я звільнявся з армії, він підписав мені прапор зі словами: "Найкращому другові Валері про важких, але славних днях від Юри". Якби ви знали, наскільки Юра неприступна людина, ви б змогли уявити, як я був вражений і зворушений цими словами", - зізнався Ананьєв.