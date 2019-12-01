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Известный певец выступил с мощной речью о войне на Х-Факторе (видео)

STYLERЖизнь    01.12.2019 - 14:24
Известный певец выступил с мощной речью о войне на Х-Факторе (видео)
Х-Фактор: Без Обмежень выступили с сильной речью о войне (фото: instagram.com/bezobmezhen)

Группа Без Обмежень выступила на Х-Факторе и обратилась к украинцам

Украинская рок-группа Без Обмежень выступила на музыкальном шоу Х-Фактор и сделала громкое заявление по поводу войны на Донбассе и Революции достоинства.

Вокалист группы Сергей Танчинец после первой песни заявил, что украинская музыка живет и развивается. Он отметил, что у Без Обмежень были периоды, когда хотелось все бросить, но потом произошла Революция достоинства и украинцы ощутили себя нужными сами себе на своей земле.

Без Обмежень выступили с сильной речью о войне (видео: YouTube)

Музыкант поблагодарил всех, кто болеет за украинскую музыку особенно в эти дни. Он призвал украинцев помнить людей, которые принимали участие в Революции достоинства и были в нужное время в нужно месте, и не дали стране развернутся на 180 градусов.

"Мы движемся в правильном направлении. Мы очень должны поблагодарить всех тех людей, которые нас с вами защищают. Мы живем мирной стране, но все же в стране, в которой почти шесть лет идет война, и она абсолютно настоящая. Она не такая, которую мы знаем с книг и фильмов, и на этой войне умирают люди", - заявил Сергей.

Танчинец подчеркнул, что он хочет, чтобы все украинцы не забывали, кому они должны быть благодарны за мирное небо над головой. Он поблагодарил всех военных, которые защищают нашу страну.

Напомним, что на Донбассе служат необычные украинцы, которые полностью поменяли свою жизнь и пошли защищать территорию Украины.

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