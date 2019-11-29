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Змінив рясу на камуфляж: на Донбасі служить незвичайний боєць

STYLERЖиття    29.11.2019 - 14:44
Змінив рясу на камуфляж: на Донбасі служить незвичайний боєць
На Донбасі служать незвичайні бійці (Колаж РБК-Україна)

У мережі розповіли про патріотів України, які захищають нашу країну на Донбасі

На Донбасі служать незвичайні українці, які кардинально змінили своє життя, залишили мирне життя і пішли захищати свою землю. Так, наприклад, священик отець Сергій змінив церковну рясу на камуфляжну форму і тепер воює і молиться про здоров'я наших воїнів на передовій. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Отець Сергій приїхав на Донбас, будучи капеланом. Але так звик до бійців, у підрозділі яких служив, що залишився з ними на правах звичайного військового.

"Я тут з хлопцями, і варю, і за кулеметом стою. Перед боєм молюся і після бою молюся, тому ще для мене найголовніше - щоб наші діти залишалися живими і неушкодженими", - розповів Сергій.

На Донбасі служить священик і поет-репер (ТСН)

Також війна кличе і творчих людей. Боєць з позивним "Титомир" на передовій почав писати вірші. Щоб вони звучали сучасно, кладе на них біт і виходить реп-музика. За словами нашого бійця, днями він ледь не позбувся життя через ворожої кулі снайпера.

"Вихожу у двір, чесно кажучи, в туалет, так і тут над вухом просвистіло два рази", - розповів боєць з позивним "Титомир".

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