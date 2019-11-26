Ігор Кондратюк різко висловився про "російський" скандал з Ротару

Кондратюк прокоментував скандал з Ротару (фото: unpp.com.ua)

Ігор Кондратюк відреагував на скандал з Софією Ротару

Ігор Кондратюк прокоментував скандал, який стався з українською співачкою Софією Ротару в Росії, де заявили, що артистка підтримує війну і їде виступати в РФ. Телеведучий і продюсер Кондратюк на своїй сторінці у Facebook зазначив, що для створення легенди потрібні роки, але щоб все це зруйнувати досить одного виступу.

Російські діячі культури обурені тим, що Софія Ротару буде давати гастролі в РФ. Вони закликають бойкотувати виступи співачки, після того, як сестра Ротару заявила, що співачка матеріально підтримує воїнів АТО.

Софія Ротару (фото: u-f.ru)

Концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров у програмі "60 хвилин" спробував прояснити ситуацію. Він заявив, що співачка ніколи не спонсорувала АТО і не посилала банки з варенням.

При цьому він підкреслив, що інтерв'ю сестри співачки, в якому вона розповіла, що допомагає українським військовим, це "повна підстава і брехня журналістів жовтої преси".

Лавров зазначив, що у співачки велика сім'я і їй є кому допомагати грошима. Він також додав, що в минулому році Ротару не поїхала на "Пісню року" в Москву, тому що не хотіла потрапити в провокації.

Скріншот з Facebook

Концертний директор артистки також розповів, що в цьому році Ротару приїжджає на "Пісню року", яка завжди була безкоштовною для всіх артистів, тому мови про заробітки співачки не йде.

Ігор Кондратюк підкреслив, що спонсором війни Росії проти України і анексії Криму є Росія на чолі з її президентом Володимиром Путіним.

"Спонсором" АТО є держава - жертва російської агресії - Україна, - та її свідомі і небайдужі громадяни, які вважають, що батьківщину потрібно захищати від зовнішньої агресії!" - додав Кондратюк.