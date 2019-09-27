Лікарі зняли Заворотнюк на відео: розгорається скандал

Анастасія Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Медперсонал лікарні, де лікується Заворотнюк, зняли акторку на відео та фото

Анастасія Заворотнюк, відома російська актриса, на даний момент знаходиться в важкому стані в одній з приватних московських клінік, де проходить лікування після ускладнень, які спровокувала пухлина в голові. Медики стверджують, що пухлина неоперабельна і все, що вони можуть зробити на даний момент – це підтримувати організм артистки за допомогою медикаментів.

Анастасія Заворотнюк

Відомо, що Анастасія Заворотнюк вийшла з коми і навіть змогла підписати розпорядження на випадок своєї смерті. Крім того, вперше з того моменту, як вона потрапила в лікарню, до неї привезли її однорічну доньку Мілу.

Тепер же навколо перебування артистки в лікарні розгорається новий скандал. Одна з працівниць приватної клініки звернулася до журналістів російського видання і повідомила, що у неї є фотографії та відео Анастасії Заворотнюк, які вона робила регулярно, в період з 15 по 25 вересня.

Анастасія Заворотнюк

"У мене є відео Заворотнюк у лікарні, зняте мною особисто, і 17 фотографій, зроблені мною особисто у період з 15 вересня по 25 вересня 2019 року. Я з учорашнього дня в цьому медзакладі не працюю. Готова передати всі записи анонімно. За винагороду", - сказала жінка.

Вона додала, що в наявності у неї є три відеоролика – один триває близько хвилини і два по 32 секунди.