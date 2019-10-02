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Заворотнюк зняли на відео: співробітниці клініки загрожує тюремний термін

STYLERПерсони    02.10.2019 - 11:23
Заворотнюк зняли на відео: співробітниці клініки загрожує тюремний термін
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Фото і відео з Анастасією Заворотнюк з лікарні намагалися продати

Анастасія Заворотнюк знаходиться в одній з московських клінік на лікуванні - у актриси виявили неопрерабельну пухлину мозку. І поки сім'я зірки "Моєї прекрасної няні" відмовляється давати коментарі, на стані Анастасії намагаються нажитися.

Хоча діагноз актриси засекречений навіть від персоналу, а палата знаходиться під охороною, одна зі співробітниць клініки написала в редакцію російського ЗМІ з пропозицією продати фото і відеоматеріали з хворою Заворотнюк.

Заворотнюк зняли на відео: співробітниці клініки загрожує тюремний термін

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Невідома стверджувала, що у неї є 17 фото і три короткі відео, зняті в палаті Анастасії Заворотнюк у період з 15 по 25 вересня. Крім того, анонім уточнила, що "з учорашнього дня не працює в медустанові".

Після публікації інформації про жадібну співробітницю в ЗМІ, в клініці почалися ретельні перевірки з метою вирахувати зловмисницю і передати правоохоронцям.

Служба безпеки вивчає записи з камер відеоспостереження, крім того, з'ясовують, хто зі співробітників був недавно звільнений.

Заворотнюк зняли на відео: співробітниці клініки загрожує тюремний термін

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

А сама зловмисниця, зрозумівши, що їй загрожує тюремний термін, спробувала заховати кінці у воду. У ЗМІ надійшло ще одне повідомлення від неї, в якому вона пише, що "пропозиція вже неактуальна".

"Вибачте, про продаж фото та відео пропозиція не актуальна, бо преса вже у всіх новинах роздула інформацію про мене. Хотілося анонімності", - написала вона у черговому листі.

Більше жінка на контакт не виходила.

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