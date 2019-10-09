Як виглядає Заворотнюк сьогодні: від колишньої краси не залишилося і сліду

Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Люди, які бачили Анастасію Заворотнюк у лікарні, описали її зовнішність зараз

Анастасія Заворотнюк, яка хвора на рак четвертої стадії, змінилася до невпізнання. Про це розповіли очевидці виписки акторки одному з російських видань.

"Її везли на каталці, голова в хустині, величезні темні окуляри на очах, але ми побачили, що вона сильно розповніла, від колишньої краси не залишилося і сліду", - розповіли в російському ЗМІ.

Люди, які бачили артистку в клініці, відзначили, що на неї було страшно дивитися.

В матеріалі Styler читайте, як змінювалася зовнішність актриси за останні роки.

Анастасія Заворотнюк в молодості

Анастасія Заворотнюк народилася 3 квітня 1971 року в місті Астрахань Російської Федерації. В юні роки красою дівчини захоплювалися багато людей. Пухкі губи, виразні очі, копиця густого волосся, точена фігура. Її зовнішність нікого не залишала байдужим. Тоді Настя ще носила коротку стрижку, але її романтичному образу це тільки йшло на користь.

Фото: Анастасія Заворотнюк в юні роки (popbio.ru)

Нагадаємо, що актриса співпрацювала з MXAT імені Чехова, a також в 1991 році вперше дебютувала в кіно, вона знялася у фільмі "Машенька".

Дійсно, на цих чорно-білих фото актриса виглядає дуже наївною і юною. На знімках вона в образі зовсім довірливої дівчинки, а не леді-вамп. Фігура актриси варта окремої згадки. У неї завжди була тонка талія і шикарний бюст.

Фото: Анастасія Заворотнюк у фільмі "Машенька" (livelib.ru)

Кар'єра Анастасії, так само, як і життя, круто пішла вгору після її ролі в серіалі "Моя прекрасна няня". Зовнішність артистки після виходу гучного фільму дуже змінилася. Тепер у неї з'явився яскравий макіяж, яскраво-червоні губи і відверті вбрання.

Фото: Анастасія Заворотнюк в серіалі "Моя прекрасна няня" (когирсіуа.сом)

Анастасія Заворотнюк у 2000-ті роки

Після ролі "прекрасної няні" у Анастасії у фільмах були різні образи. Вона грала міліціонера московської міліції, спецагента в бойовику "Код апокаліпсису". І тут ми вже можемо спостерігати не тільки професійне становлення актриси, але і те, наскільки більш строгим і діловим став її зовнішній вигляд.

Фото: Анастасія Заворотнюк у фільмі "Код апокаліпсису" (kg-portal.ru)

Зовнішність Анастасії змінилася, вона стала виглядати фатальною красунею і впевненою в собі жінкою. Її краса стала ще більш зрілою і можна сказати дорослішою. Саме в цей час актриса вступила в шлюб з другим чоловіком - фігуристом Петром Чернишовим.

З ним вона познайомилася під час роботи на проекті "Танці на льоду. Бархатный сезон" .У 2018 році у пари народилася спільна дочка Міла. Подружжя було дуже щасливе.

Фото: Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (maximonline.ru)

Анастасія ніколи не соромилася

Зазначимо, що актриса завжди була впевнена в собі і не боялася демонструвати шикарні форми. Так, Анастасія в ролі телеведучої запросила на розмову Валдіса Пельша і роздяглася перед ним до білизни. Під час розмови артистка зняла, блузку, а потім і спідницю.

Фото: Заворотнюк демонструвала шикарні форми (YouTube/Скріншот)

Відео: Заворотнюк роздяглася перед Валдісом Пельшем (YouTube)

Як повідомляють російські ЗМІ, відразу після виписки з лікарні, в якій вона перебувала останній місяць, актриса виїхала в інший медцентр. За інформацією очевидців, саме там відновлюють тяжкохворих пацієнтів. Через захворювання у актриси розвинувся параліч правої частини тіла, паралізована права рука. За чутками, Заворотнюк не може самостійно пересуватися.

Фото: Анастасія Заворотнюк за рік до хвороби (jauns.lv)