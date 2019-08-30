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Новий навчальний рік: що зміниться у школярів з 1 вересня

STYLERЖиття    30.08.2019 - 21:32
Новий навчальний рік: що зміниться у школярів з 1 вересня
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

В системі освіти України є кілька важливих змін

Скоро 1 вересня і українських школярів, а також їх батьків, чекає ряд змін у системі освіти. Через те, що 1 вересня 2019 року випадає на неділю, у деяких школах все одно проведуть лінійку в цей вихідний день. Це вирішує адміністрація учбового закладу.

Нові правила навчального року 2019-2020

Вакцинація

Одне з основних нових правил - це те, що діти без обов'язкових щеплень не можуть бути допущені до навчального прцессу. Причиною цього є швидке поширення інфекції в колективі невакцинованих дітей. Якщо батьки не хочуть вакцинувати дитину - вона може навчатися вдома дистанційно. Для цього потрібно написати заяву на ім'я класного керівника.

Скасування шкільної форми

Тепер носити шкільну форму дітям необов'язково, достатньо одягатися в діловому стилі, який відповідає учню.

Безпека

Учні початкової школи зобов'язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і назад.

Новий навчальний рік: що зміниться у школярів з 1 вересняФото: Шкільна їдальня (УНІАН)

Електронне посвідчення учня

Київські школярі зможуть оформити електронні учнівські квитки, якими будуть користуватися для проїзду в громадському транспорті. Це дасть ще одну очевидну перевагу - за допомогою спеціального додатка батьки зможуть відстежити переміщення дитини по місту.

Харчування школярів

Обіди у шкільних їдальнях будуть зроблені за принципом "шведського столу". Дитина сама зможе вибрати бажане блюдо. При цьому, вартість обіду залишиться колишньою.

Реформа в українській літературі при ЗНО

В 2019-2020 році програма змінилася, деякі твори прибрали, деякі додали.

Новий навчальний рік: що зміниться у школярів з 1 вересняІлюстративне фото (donetsk.kp.ru)

Заборона на оприлюднення оцінок

Педагог не зможе при всьому класі оголосити учневі його оцінку. Тепер він зможе це зробити на перерві, або записати результат у щоденник

Дошки пошани зникнуть

У школах тепер не будуть показувати відмінників, адже всі діти різні і здібності у всіх не можуть бути однаковими.

Як ми раніше писали, міністр освіти України Лілія Гриневич різко висловилася про заборону вчителям вільно займатися репетиторством після основних занять.

Читайте також у нашому матеріалі, скільки будуть відпочивати українці у вересні 2019 року.

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