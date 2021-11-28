Новий штам Омікрон знову закриває кордони держав: симптоми вірусу, який порівнюють з Ебола

Новий штам коронавірусу Омікрон, який у Всесвітній медасоціації назвали таким же заразним як Дельта і таким же небезпечним як вірус Ебола , знову закриває кордони багатьох держав.

Які симптоми нового штаму, що відомо про його поширення і небезпеку - читайте нижче в матеріалі Styler .

За словами Анжелік Кутзе, практикуючого лікаря з ПАР, пацієнти, у яких виявили штам "Омікрон", скаржаться на відчуття сильної втоми. Про це пише The Daily Telegraph.

Лікар каже, що симптоми нового штаму сильно відрізняються від тих, які вона бачила раніше.

При цьому у жодного з пацієнтів не було скарг на втрату відчуття смаку або нюху. А у одного хворого, шестирічної дитини, спостерігався прискорений пульс і підвищена температура.

За словами професор Клер Брайант з Кембриджського університету, новий варіант представляє серйозну небезпеку для здоров'я населення, так як у нього дуже багато мутацій.

"Справжнє занепокоєння з приводу цього штаму полягає в тому, що він несе багато мутацій. У шипованому білку багато мутацій", попередила вона в ефірі BBC, пише Daily Express.

Що відомо про поширення вірусу

Після того як весь світ трохи видихнув після заразного і небезпечного штаму Дельта, в ПАР виявили новий штам Омікрон.

Багато країн вже ввели обмеження для в'їзду громадян з Африки. Зокрема - Грузія і Британія.

Ізраїль на два тижні закриває кордони через штам.

Випадки зараження крім ПАР зафіксовані у Чехії та Німеччині, Італії, Австралії, Британії та інших країнах.

"Мене дуже турбує те, що новий варіант коронавірус може бути настільки ж заразний, як Дельта, і такий же небезпечний, як Ебола", - заявив голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері.