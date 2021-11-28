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В Австралії повідомили про перші можливі випадки зараження "омікрон"- штамом

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Австралія, Неділя 28 листопада 2021 03:06
В Австралії повідомили про перші можливі випадки зараження "омікрон"- штамом Фото: в Австралії заявили про перші можливі випадки зараження "омікрон"-штамом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Австралії знову введені обмеження через новий варіант коронавірусу - "омікрон". Кілька тижнів тому країна оголосила, що відкриває свої кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

МОЗ країни повідомило, що розслідування проводиться щодо двох осіб, які прилетіли до Австралії з ПАР 27 листопада. Точний результат їхніх аналізів буде відомий через кілька днів після проведення додаткових тестів в Сіднеї.

Федеральний уряд оголосив, що неавстралійським громадянам, які побували в дев'яти країнах на півдні Африки, де був виявлений "омікрон", заборонений в'їзд до Австралії. Будь-хто, хто був у цих країнах протягом останніх 14 днів, буде негайно поміщений на карантин.

Нагадаємо, що у Чехії вивчають перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу "омікрон". У той же час Німеччина заявила, що штам також в країні.

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