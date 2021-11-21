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COVID-вакцинація впливає на ДНК матері і дитини? Лікар дав остаточну відповідь

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Неділя 21 листопада 2021 11:24
COVID-вакцинація впливає на ДНК матері і дитини? Лікар дав остаточну відповідь Колаж РБК-Україна: Чи впливає вакцинація від коронавірусу на ДНК матері і дитини
Автор: Світлана Мащенко

В міфи про шкідливість вакцинації від коронавірусу продовжує вірити багато українців. Одним з популярних тверджень антивакцинаторів є таке, що щеплення від COVID може вплинути на ДНК матері і дитини, чи ж бо на репродуктивну функцію жінки.

Але лікарі кажуть - це лише вигадки, в які не варто вірити, а от що варто робити, так це вакцинуватися, повідомляє "Суспільне".

Так, за словами лікаря перинатального центру Владислава Горошевського, такі твердження хибні. Він науково обґрунтував, чому це так.

За словами медика, щеплення - це введення інактивованих частинок вірусу, або модифікованої РНК, яка просто викликає в організмі імунну відповідь. Тобто в ДНК вона точно проникнути не може, вже не кажучи про вплив на репродуктивну функцію.

"Тобто формуються антитіла, організм готовий. Антитіла будуть вироблені і не витрачається час на боротьбу з цим мікробом", - додав Владислав Горошевський.

Дивіться в нашому відео підбірку найбезглуздіших міфів про вакцинацію.

Зазначимо, що в Україні вже дозволено вакцинувати дітей від коронавірусу. В МОЗ затвердили препарат Pfizer/BioNTech для вікової категорії від 12 до 17 років. Щеплення зможуть отримати ті діти, які отримали всі необхідні препарати згідно з затвердженим календарем щеплень, але є протипоказання.

Наразі в Україні вже повністю вакциновано, тобто отримали дві дози 9 661 304 осіб станом на 20 листопада.

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