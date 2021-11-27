У ще одній країні ЄС виявили штам "омікрон"
У суботу, 27 листопада, в Італії виявили перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "омікрон". Вірус виявили у жителя Південної Італії, який приїхав з Мозамбіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della sera.
"У суботу, 27 листопада, була ідентифікована послідовність, яку можна простежити до варіанту, відомого сьогодні як "омікрон". Зразок знаходиться в процесі подальшого підтвердження, щоб остаточно встановити Родовід", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що геном секвенували в лабораторії клінічної мікробіології, вірусології та діагностики біоепідемій в лікарні Сакко в Мілані з позитивного зразка мандрівника, який повернувся з Мозамбіку.
Інфікований відчуває себе добре, у нього немає ніяких симптомів. Він, як і його знайомі знаходяться в ізоляції, і вже заплановано секвенування зразків, взятих у членів сім'ї.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.
Відзначимо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії. Також новий штам вже виявили в Німеччині і Великобританії.