ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ще одній країні ЄС виявили штам "омікрон"

Новость на русском →
Субота 27 листопада 2021 20:49
У ще одній країні ЄС виявили штам "омікрон" Фото: в Італії виявили штам "омікрон" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 27 листопада, в Італії виявили перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "омікрон". Вірус виявили у жителя Південної Італії, який приїхав з Мозамбіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della sera.

"У суботу, 27 листопада, була ідентифікована послідовність, яку можна простежити до варіанту, відомого сьогодні як "омікрон". Зразок знаходиться в процесі подальшого підтвердження, щоб остаточно встановити Родовід", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що геном секвенували в лабораторії клінічної мікробіології, вірусології та діагностики біоепідемій в лікарні Сакко в Мілані з позитивного зразка мандрівника, який повернувся з Мозамбіку.

Інфікований відчуває себе добре, у нього немає ніяких симптомів. Він, як і його знайомі знаходяться в ізоляції, і вже заплановано секвенування зразків, взятих у членів сім'ї.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

Відзначимо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії. Також новий штам вже виявили в Німеччині і Великобританії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Італія
NEWS
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує