ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грузія ввела карантин для тих, хто прибуває з країн Африки

Новость на русском →
Субота 27 листопада 2021 18:21
Грузія ввела карантин для тих, хто прибуває з країн Африки Фото: Грузія ввела карантин для тих, хто прибуває з країн Африки (Ольга Маджумдар, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Грузії прийняв рішення ввести обов'язковий 14-денний карантин для всіх, хто прибуває з восьми країн на півдні Африці через новий штам коронавірусу "омікрон". Нове обмеження почне діяти з неділі, 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

Обов'язковий карантин діятиме для тих, хто прибув з ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні (Свазіленд), Мозамбіку і Малаві. Після ізоляції їм також буде потрібно зробити ПЛР-тест.

"Будь-яка особа, незалежно від громадянства, яке за останні 14 днів має історію відвідувань цих країн, при в'їзді до Грузії підлягає 14-денній ізоляції/карантину в карантинному просторі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що іноземці повинні будуть самостійно оплатити проживання в карантинних готелях і здачу ПЛР-тесту. Водночас витрати громадян Грузії покриє держава.

Нагадаємо, перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.

Крім того, ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Коронавірус
NEWS
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує