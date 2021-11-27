Грузія ввела карантин для тих, хто прибуває з країн Африки

Уряд Грузії прийняв рішення ввести обов'язковий 14-денний карантин для всіх, хто прибуває з восьми країн на півдні Африці через новий штам коронавірусу "омікрон". Нове обмеження почне діяти з неділі, 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія" .

Обов'язковий карантин діятиме для тих, хто прибув з ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні (Свазіленд), Мозамбіку і Малаві. Після ізоляції їм також буде потрібно зробити ПЛР-тест.

"Будь-яка особа, незалежно від громадянства, яке за останні 14 днів має історію відвідувань цих країн, при в'їзді до Грузії підлягає 14-денній ізоляції/карантину в карантинному просторі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що іноземці повинні будуть самостійно оплатити проживання в карантинних готелях і здачу ПЛР-тесту. Водночас витрати громадян Грузії покриє держава.