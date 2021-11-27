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Британія посилила правила в'їзду через новий штам COVID

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Лондон, Субота 27 листопада 2021 22:17
Британія посилила правила в'їзду через новий штам COVID Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про посилення правил в'їзду в країну. Зокрема, через поширення штаму коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, всім прибувають до Великобританії необхідно буде пройти ПЛР-тестування на COVID на другий день після прильоту. Вони повинні будуть самоізолюватися до отримання негативного результату.

Він також заявив, що будуть посилені правила, що стосуються масочного режиму в магазинах і громадському транспорті.

Контакти всіх підтверджених випадків зараження людей штамом "омікрон" повинні будуть самоізолюватися протягом 10 днів.

Нагадаємо, сьогодні у Британії підтвердили два перших випадки зараження штамом "омікрон".

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

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