Британія посилила правила в'їзду через новий штам COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, всім прибувають до Великобританії необхідно буде пройти ПЛР-тестування на COVID на другий день після прильоту. Вони повинні будуть самоізолюватися до отримання негативного результату.

Він також заявив, що будуть посилені правила, що стосуються масочного режиму в магазинах і громадському транспорті.

Контакти всіх підтверджених випадків зараження людей штамом "омікрон" повинні будуть самоізолюватися протягом 10 днів.