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Німеччина та Чехія заявили про перші можливі випадки зараження "омікрон"-штамом

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Субота 27 листопада 2021 13:31
Німеччина та Чехія заявили про перші можливі випадки зараження "омікрон"-штамом Фото: Німеччина та Чехія заявили про перші можливі випадки зараження "омікрон"-штамом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Чехії вивчають перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу "омікрон". Водночас Германія заявила, що штам також дістався країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, у Національний інститут громадської охорони здоров'я Чехії заявив, що зараз вивчаються зразки тесту людини, яка прибула в країну з Намібії.

"Лабораторія перевіряє можливе виявлення позитивного зразка варіанта Omicron. Ми очікуємо на підтвердження чи спростування цього випадку", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим сьогодні у Німеччині міністр із соціальних питань землі Гессен Кай Клозе заявив, що "з високою ймовірністю" новий варіант коронавірусу "омікрон" виявлено у пасажира, який прибув з Південної Африки.

"Минулої ночі кілька симптомів штаму Omicron було виявлено у мандрівника, який повернувся Південної Африки. Ймовірно, що Omicron вже у Німеччині", - написав він у Twitter.

Він додав, що остаточні результати аналізів ще готові.

Нагадаємо, голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпечність нового варіанту коронавірусу та припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола.

Додамо, ВООЗ назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" та кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.

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