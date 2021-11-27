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У Британії підтвердили два випадки зараження штамом "омікрон"

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Лондон, Субота 27 листопада 2021 16:15
У Британії підтвердили два випадки зараження штамом "омікрон" Фото: У Британії підтвердили два випадки зараження штамом "омікрон" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 27 листопада, у Великобританії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "омікрон". Випадки зараження пов'язані з поїздками до Південної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда в Twitter.

"Нам стало відомо про два випадки захворювання у Великобританії "омікрон". Ці два випадки пов'язані між собою і мають зв'язок з поїздками до Південної Африки. Ці люди самоізолюються в своїх сім'ях, поки проводиться подальше тестування і пошук контактів", - написав міністр.

При цьому він додав, що вірус виявили в Ноттінгемі і Челмсфорді.

"Як запобіжний захід ми проводимо додаткове цільове тестування в постраждалих районах - Ноттінгемі і Челмсфорді - і секвенуємо всі позитивні випадки. Це швидко розвивається ситуація, і ми робимо рішучі кроки для захисту здоров'я населення", - додав Джавід.

Міністр також підкреслив, що МОЗ Британії додасть чотири країни в "червоний список" для мандрівників з 28 листопада.

"Ми також додаємо Малаві, Мозамбік, Замбію і Анголу в "червоний список" для мандрівників - з 4:00 неділі. Якщо ви повернулися звідти протягом останніх 10 днів, ви повинні ізолюватися і здати аналізи ПЛР. І якщо ви маєте право на вакцинацію - зараз саме час зробити її", - додав він.

Нагадавши, перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

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