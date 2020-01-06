ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з'явиться новий механізм соцдопомоги: усі подробиці

STYLERЖиття    06.01.2020 - 19:57
В Україні з'явиться новий механізм соцдопомоги: усі подробиці
Соцдопомога в Україні (фото: torange.biz)

Уряд запроваджує новий механізм соцдопомоги

Кабінет міністрів запроваджує новий механізм соціальної допомоги для українських сімей, які зіткнулися зі складними життєвими обставинами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що щоб допомогти таким сім'ям уряд створить ефективну службу. Крім того, буде проведено навчання фахівців із соціальної роботи з сім'ями.

Очікується, що дана соцдопомога буде стимулювати українські сім'ї подолати складні життєві обставини і повернутися до активної економічної та соціальній життя.

Гончарук також зазначив, що Кабмін кардинально змінив підхід до допомоги сім'ям, які зіткнулися зі складними життєвими обставинами. У даний момент акцент буде зроблений у бік того, щоб громадяни не потрапляли в подібні ситуації.

Уряд збільшить кількість фахівців соціальної сфери та застосує принцип "гроші ходять за людиною". Це означає, що нарахування грошей буде відбуватися напряму.

Кабмін також заявив про новий механізм соціальних виплат, який передбачатиме перехід від субвенції в програму по всіх виплатах.

Раніше повідомлялося про те, що зарплати бюджетників істотно підвищилися. При цьому середня зарплата українців у 2020 році може збільшитися на 10%.

Ми також писали про те, що українських пенсіонерів чекає низка неприємних сюрпризів, включаючи підвищення пенсійного віку і коригування залежно суми виплати від трудового стажу. Вже в цьому році буде два етапи підвищення пенсійного віку.

В Україні створять єдиний туристичний портал Гончарук підбив підсумки роботи уряду
Новини України Кабінет Міністрів Українисоцпомощь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся