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Виплати на дітей 2020: українцям повідомили радісну новину

STYLERЖиття    11.01.2020 - 08:29
Виплати на дітей 2020: українцям повідомили радісну новину
Соціальні виплати в Україні у 2020 році будуть нараховувати по-новому (колаж: РБК-Україна)

Одержувачі соціальних виплат в Україні отримають переваги в 2020 році

В Україні з 1 січня 2020 року зміниться механізм фінансування соціальних виплат від держави. Чого чекати одержувачам одноразових виплат при народженні дитини, одержувачам пільг, субсидій та іншим пільговикам в цьому році - в матеріалі Styler.

Так, у Міністерстві соціальної політики порадували новиною, що в 2020 році українцям не доведеться чекати довго, іноді місяцями, щоб отримати законні виплати з держбюджету. Наприклад, очікування одноразової виплати при народженні дитини становить від одного місяця, а коляски, ліжечка, підгузки потрібно купувати вже зараз.

Пов'язано це з тим, що Мінсоцполітики отримало від Міністерства фінансів контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх з субвенцій на бюджетні програми.

Мова йде про такі категорії пільговиків:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
  • малозабезпечені сім'ї,
  • виплати при народженні дитини,
  • одинокі матері,
  • пільги і субсидії ЖКГ.

Інновації дозволять значно скоротити шлях коштів з бюджету до одержувачів пільг, вчасно реагувати на потреби населення, спростити процедури адміністрування цих витрат (наприклад, при перерозподілі видатків між регіонами, в зв'язку з переміщенням сімей, осіб і т. д.).

"Завдяки прийнятим рішенням, з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні видатки за 1-3 дні", - заявили в міністерстві.

Варто відзначити, що попри сподівання українців на підвищення одноразових виплат при народженні дитини, сума в 2020 році залишиться незмінною.

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Новини України Міністерство соціальної політики
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