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Пенсія в Україні: кому можуть зменшити виплати

STYLERЖиття    10.01.2020 - 07:42
Пенсія в Україні: кому можуть зменшити виплати
Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

Пенсії можуть знизити українцям в деяких випадках

Пенсії в Україні у деяких випадках можуть бути знижені. Якщо пенсіонер помітив, що виплати зменшилися, то йому варто звернутися в Пенсійний фонд України. Але іноді такий перерахунок має законне обґрунтування.

Так, якщо пенсіонер працевлаштований, це може вплинути на його доплати, надбавки, підвищення, а також на автоматичний перерахунок при зміні прожиткового мінімуму, пише видання "Аіф Україна".

Те ж саме стосується і пенсіонерів, які займаються підприємницькою діяльністю. Зокрема, працюючих пенсіонерів та підприємців, які отримують виплати, не торкнеться перерахунок за підвищення прожиткового мінімуму.

Крім того, під час призначення або перерахунку пенсії кожному українцю під особистий підпис повідомляють про його обов'язки при працевлаштуванні надати відомості про це в органи ПФУ. Таке ж попередження міститься в пенсійному посвідченні.

Якщо ж пенсіонер не повідомляє про такі зміни, Фонду з часом стане про них відомо, оскільки систематично здійснюється звірка даних з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування і з'ясовується факт працевлаштування.

Для того, щоб запобігти переплаті пенсій через працевлаштування обов'язково треба своєчасно повідомляти про це в управління ПФУ за місцем проживання.

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