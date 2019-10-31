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Нове бабине літо: коли в Україну повернеться тепло до +19

STYLERЖиття    31.10.2019 - 21:05
Нове бабине літо: коли в Україну повернеться тепло до +19
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні почала показувати сувору листопадову вдачу

Погода в Україні в найближчі кілька днів все ще буде нагадувати жителям країни, що зима близько. Але ситуація незабаром знову кардинально зміниться - в країну повернеться листопадове бабине літо. Буде тепло, але мокро, про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, найближчої ночі по всій країні очікуються заморозки від 0 до -6, а на північному сході від -5 до -8 нижче нуля. Вдень скромні +3... +9, на Закарпатті до +11, а на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині від +2 до +4 градусів.

Дощів завтра не буде, в повітрі повний штиль - від 3 до 8 метрів в секунду.

У Києві, 1 листопада, +5... +7, вночі від -2 до -4, без опадів.

Схожа ситуація збережеться і в суботу, 2 листопада, але температура підвищиться на 1-2 градуси, а на Закарпатті почне накрапувати.

Погода в Україні з 1 по 2 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Але вже в неділю, 3 листопада, ситуація кардинально зміниться. Відчутне потепління почнеться із Заходу - від +11 до +15, на Півдні і в Центрі +9... +12, на північному сході +6... +9. Нічні заморозки збережуться лише у східному регіоні.

Правда тепло прийде разом з антициклоном, який принесе дрібний дощ та похмуре небо.

Пік потепління доведеться на понеділок, 4 листопада - на Півдні та в Криму буде від +15 до +19 градусів, на Сході +10... +13, а на інших територіях від +14 до +18 градусів.

У вівторок, 5 листопада, температура на кілька градусів знизиться, а частинe України охоплять зливи.

Погода в Україні з 3 по 5 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Така мокра і тепла, як для листопада, погода, судячи з прогнозу для Києва від ресурсу Gismeteo, триватиме весь наступний тиждень, а потім в країну прийдуть денні заморозки.

Нове бабине літо: коли в Україну повернеться тепло до +19

Погода у Києві (скрін: gismeteo.ua)

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