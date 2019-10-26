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Друге бабине літо: синоптик здивував прогнозом на листопад

STYLERЖиття    26.10.2019 - 14:15
Друге бабине літо: синоптик здивував прогнозом на листопад
Погода в Україні в листопаді 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Синоптик прогнозує теплу погоду в першій половині листопада

Погода в Україні в листопаді буде відносно теплою. Початок останнього місяця осені очікується ясним, хоча буде супроводжуватися невеликими опадами. Справжні морози почнуться в другу декаду листопада. Детальний прогноз на наступний місяць дав в інтерв'ю "Фактам" народний синоптик Володимир Деркач.

Температура повітря протягом першої декади листопада і вдень і вночі буде плюсовою. Прихід серйозних опадів і нічних морозів синоптик прогнозує на другу декаду листопада. Тим не менш у середині місяця на кілька днів потеплішає, а потім знову прийде холод, який налякає опадами у вигляді снігу.

Третя декада місяця буде холодною і вологою. В деякі дні прогнозуються досить сильні опади. Температура повітря вже опуститься нижче нуля.

Друге бабине літо: синоптик здивував прогнозом на листопад

Погода в листопаді 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Остання декада місяця буде холодною, але в самому кінці знову прийде потепління", — вважає народний синоптик.

Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, листопад буде дуже холодним і нагадає українцям про наближення зими снігом і морозами.

Першими провісниками зими стануть холодні дощі, які можливі вже у першій декаді місяця - 7 і 8 листопада. Потім очікується коротке прояснення, після якого опади повернуться знову, але вже з мокрим снігом. Після 15-го листопада в Україні буде холодно, вночі очікуються заморозки. В кінці місяця в країну увірветься холодний фронт з північного заходу, який принесе морози і дощ зі снігом.

Друге бабине літо: синоптик здивував прогнозом на листопад

Прогноз погоди на листопад 2019 (ілюстративне фото: pixabay.com)

Згідно з довгостроковим прогнозом погоди в Києві за даними сайту Gismeteo, похолодання увірветься вже на початку місяця, а 4-го листопада денна температура різко знизиться до нуля, але пізніше знову почне теплішати.

Крім того, всю першу декаду листопада в столиці дощитиме.

Нагадаємо, що в Україні очікуються відразу дві магнітні бурі: як вберегтися.

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