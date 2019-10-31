Як вижити під час ретроградного Меркурія: що категорично робити не можна

Як вижити в період ретроградного Меркурія (Колаж РБК-Україна)

Астрологи пояснили, як пережити період ретроградного Меркурія і не потрапити в неприємності

У жовтні 2019 року Меркурій розгорнеться в ретроградному напрямку напередодні свята Хеллоуїна – 31 жовтня. Цей період триватиме порівняно недовго – до 20 листопада, але як зауважують астрологи, ці три тижні можуть стати напруженими і несподіваними. Про це пише видання "Сьогодні".

Що таке ретроградний Меркурій

Меркурій стає ретроградним не менш трьох разів на рік і його рух по-різному впливає на жителів Землі. Як пояснюють астрологи, під час звичайного руху Меркурія – у багатьох справи йдуть добре, здійснюються необхідні угоди, надходить необхідна інформація, і з комунікацією все складається позитивно. А от коли планета розвертається і починає зворотний рух – настає складний період, при якому порушуються домовленості, виникають конфлікти і проблеми.

Що не варто робити в період ретроградного Меркурія

У цей період можливі сварки, конфлікти і непорозуміння з близькими, друзями і колегами. Потрібно контролювати себе і не відповідати грубістю на грубість, відповідально підходити до слів і обіцянок і не поспішати грюкати дверима під час суперечок.

Ретроградний Меркурій сприяє ризику того, що відновляться старі відносини, любовні та дружні, які в минулому не принесли нічого доброго. Астрологи рекомендують не повертатися до минулого, а спробувати знайти нову людину, який допоможе змінити життя в кращу сторону.

Меркурій сприяє переосмисленню минулого, витягання уроків та очищенню від того, що заважає рухатися далі.

Ретроградний Меркурій у жовтні-листопаді 2019 (Колаж РБК-Україна)

В цей період варто відкласти великі фінансові операції, і не варто брати гроші в борг або позичати. Також не варто починати нові проекти.

Ідеї, які приходять в голову в цей період, варто записувати, але не втілювати в життя до тих пір, поки Меркурій не повернеться в прямий рух.

Не рекомендується робити великі покупки і підписувати важливі документи, так як є ризик поломки техніки і порушення умов договорів.

Не варто кардинально вирішувати питання зі зміною роботи – звільнятися, змінювати або вступати в нову посаду.

Якщо є можливість перенести хірургічне втручання на інший час, то варто це зробити, так як в майбутньому можливі ускладнення.

Обережно варто ставитися до поїздок і подорожей – можуть змінюватися розклади, можливі технічні поломки або непередбачені форс-мажори.

Що варто зробити напередодні ретроградного Меркурія

Віддати борги. Як матеріальні, так і моральні – виконати обіцянки, зустрітися з близькими людьми, зателефонувати рідним.

Навести порядок в будинку і викинути все непотрібне.

Зробити ревізію в інформаційному полі – почистити пошту, соціальні мережі, поставити крапку в незручному чи некомфортному спілкуванні.

Завершити важливі справи і проекти.