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Погода на 2020 рік: українців попередили про сюрпризи

STYLERЖиття    29.10.2019 - 20:02
Погода на 2020 рік: українців попередили про сюрпризи
Погода в 2020 році (фото: pixabay.com)

Кліматолог розповіла українцям, яку погоду варто чекати в наступному році

Погода у 2020 році не буде істотно відрізнятися від тієї, яка була в минулому. Такий прогноз для українців озвучила доктор фізико-математичних наук, завідувач відділення кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН Вазіра Мартазінова, передає Апостроф. Не варто чекати глобальних катаклізмів і катастроф в наступному році, але аномальні температури мають місце бути.

За словами Мартазінової, наслідки глобального потепління для України позначаться у підвищенні температури повітря влітку і не такої сніжній і холодній зимі. Зима в Україні не буде з великими снігопадами та морозами.

"В Україні ж майбутня зима буде холоднішою, ніж торішня. Середньомісячні характеристики будуть вище норми 1961-1990 років. Але протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Можуть з'явитися позитивні денні температури. Хоч вони і будуть невеликими, але створять умови, щоб сніговий покрив не ліг. Зима буде менше сніжна, ніж зазвичай",- зазначила кліматолог.

Вплив глобального потепління на Україну позначається в аномальних погодних явищах. Наприклад, цвітінні весняних рослин восени. Також відчувають зміну клімату та птиці.

Погода на 2020 рік: українців попередили про сюрпризиГлобальне потепління відчує і Україна (фото: pixabay.com)

"Наприклад, в цьому році народилося дуже багато горобців, а за літо всі зникли, зараз воробйов мало в місті. Мабуть, тому що було дуже сухо, малюки не змогли выжить2, - розповіла Мартазинова.

Через зміни до глобальної циркуляції повітря Україні варто очікувати урагани та повені.

"Найскладніші регіони - це Карпати і Західна Україна. Але можуть бути повені в південно-східних областях", - попередила кліматолог.

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