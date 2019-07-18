Нова хвиля похолодання: синоптик попередила про різке погіршення погоди

Погода в Україні (pixabay.com)

Погода піднесе неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні цього літа не радує своєю стабільністю і низка спекотних днів змінюється раптовим і різким похолоданням. Після затяжного холодного періоду в Україну повертається спека, але як виявилося – ненадовго. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона розповіла, що наприкінці тижня буде тепло практично у всіх областях країни, місцями можливо навіть підвищення температури повітря до +33 градусів. У більшості регіонів очікується суха і сонячна погода, дощі з грозами пройдуть лише у західних і північних областях. Вода в Чорному та Азовському морях досягне на вихідних +23 +26 градусів, у Дніпрі буде прохолодніше, +19 +21 градус.

На початку наступного тижня тепла і сонячна погода утримається, а з вівторка-середи очікується різке похолодання.

"Стовпчики термометрів в денні години будуть досягати +25 +32 градуси. Проте вже з вівторка-середи на заході і півночі України, а також в Харківській області, знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться до +21 +25 градусів. Атмосферні фронти будуть переміщатися з заходу на схід і торкнуться заходу і півночі, в зону сирої погоди потраплять також і центральні області. А ось південь і схід все ж втримаються в сухій повітряній масі. Тому для найближчого відпочинку краще обирати південну частину України", - розповіла синоптик.

Карта погоди

У Києві на вихідних температура повітря почне підвищуватися і досягне +25 +29 градусів, можливі невеликі грози. Похолодання в столиці розпочнеться з середи.

"Початок наступного тижня в Києві обіцяє бути теплим, до помірної спеки, +26 +27 градусів. Однак у середу в столиці знову посвіжішає до +21 +23 градуса. Локальні дощі чергуватимуться з сонцем і сухою погодою", - зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на день виборів в Україні.

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