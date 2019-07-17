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20-річний хлопець потрапив до реанімації після купання в Азовському морі

STYLERПодії    17.07.2019 - 10:01
20-річний хлопець потрапив до реанімації після купання в Азовському морі
У Кирилівці хлопець потрапив до реанімації після купання в морі (колаж: РБК-Україна)

Правоохоронці з'ясовують деталі НП в Кирилівці

На пляжі курортної Кирилівки в Запорізькій області стався нещасний випадок. Молодий чоловік серйозно постраждав під час купання в Азовському морі. Про це повідомляє місцеве видання Gazeta.zp.ua.

20-річний хлопець пішов купатись і в якийсь момент почав захлинатися і пішов до дна. Інцидент стався 15 липня.

Очевидці події прийшли молодій людині на допомогу та витягли його з води. Але хлопець уже встиг захлинутися. Його доставили в лікарню у важкому стані.

Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні Акимівської центральної районної лікарні. Причини події встановлюються.

Відзначимо, що в Кирилівці, яка є одним з найпопулярніших курортів України жахлива ситуація з санітарією.

У мережі показали величезне сміттєзвалище, що кишить пацюками, гадюками і черв'яками біля туристичної бази на Бирючому півострові.

"Так виглядає в'їзд на базу відпочинку "Любава". Сморід від смітника стоїть на всю округу", - говорить Дмитро Воловик, директор Національного парку Приазовський.

Антисанітарія в Кирилівці (відео: YouTube/Ріа Мелітополь)

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі Азовського моря істотно зіпсувалася погода. У мережі показали шторм поблизу курортної Кирилівки.

Раніше повідомлялося, що на Азовському морі помітили навалу великих жалячих медуз, які підпливають дуже близько до берега і доставляють неприємності відпочиваючим там людям.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.

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