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Кліматологи розповіли, коли чекати перші заморозки в Україні

Новини » Суспільство    15.07.2019 - 17:49
Кліматологи розповіли, коли чекати перші заморозки в Україні
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки в Україні очікуються у кінці вересня

Перші заморозки в Україні очікуються у кінці вересня. Про це на прес-конференції сказала Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, передає кореспондент РБК-Украина.

Як зазначила Мартазінова, заморозки наприкінці вересня будуть спостерігатися на півночі України у Вінницькій області. У той же час, похолодання в кінці першого місяця осені буде характерно для усієї країни.

"У кінці вересня буде різке похолодання, навіть заморозки", - сказала вона.

За словами Мартазинової, в жовтні вночі будуть спостерігатися негативні температури, хоча вдень повітря ще буде добре прогріватися.

Зазначимо, раніше Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, заявила, що багаторічні спостереження за кліматом в Києві свідчать про те, що перша половина липня в столиці зазвичай холодна, друга - тепла. У той же час перша половина серпня також буде теплою. При цьому різке похолодання зазвичай починається за десять днів до кінця місяця.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище кліматичної норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, нинішній червень в Києві став найтеплішим з 1881 року.

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