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"Добре! По-діловому": Путін розповів про зустріч із Зеленським

Новини » Політика     09.12.2019 - 22:12
"Добре! По-діловому": Путін розповів про зустріч із Зеленським
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зробив першу заяву після зустрічі з Зеленським

Президент Росії Володимир Путін задоволений результатами зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, проходячи повз представників ЗМІ після зустрічі із Зеленським російський лідер заявив, що зустріч пройшла "добре і по-діловому".

Далі за графіком очікується робоча вечеря лідерів "нормандської четвірки" і спільна прес-конференція.

При цьому, як повідомляється, що Путін і Зеленський говорили один на один протягом 5-10 хвилин. Решту часу на переговорах були присутні члени делегацій України і Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша зустріч Зеленського і Путіна тривала майже дві години. Відзначимо, в Єлисейському палаці вже йде підготовка до підсумкової прес-конференції, чотирьох лідерів очікують журналісти.

До цього повідомлялося, що Зеленський і Путін перервали зустріч в нормандському форматі заради двосторонніх переговорів. Імовірно, на вищому рівні, до всього іншого, піднімали питання подальшого транзиту російського газу по території України.


Перша зустріч Зеленського і Путіна: головне
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандська четвірка
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