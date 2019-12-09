"Добре! По-діловому": Путін розповів про зустріч із Зеленським

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зробив першу заяву після зустрічі з Зеленським

Президент Росії Володимир Путін задоволений результатами зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, проходячи повз представників ЗМІ після зустрічі із Зеленським російський лідер заявив, що зустріч пройшла "добре і по-діловому".

Далі за графіком очікується робоча вечеря лідерів "нормандської четвірки" і спільна прес-конференція.



«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

При цьому, як повідомляється, що Путін і Зеленський говорили один на один протягом 5-10 хвилин. Решту часу на переговорах були присутні члени делегацій України і Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша зустріч Зеленського і Путіна тривала майже дві години. Відзначимо, в Єлисейському палаці вже йде підготовка до підсумкової прес-конференції, чотирьох лідерів очікують журналісти.

До цього повідомлялося, що Зеленський і Путін перервали зустріч в нормандському форматі заради двосторонніх переговорів. Імовірно, на вищому рівні, до всього іншого, піднімали питання подальшого транзиту російського газу по території України.





