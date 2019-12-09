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Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)

STYLERЖиття    09.12.2019 - 21:17
Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)
Зустріч нормандської четвірки в Парижі (Колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін зустрілися на нормандській зустрічі за одним столом

У Парижі триває зустріч нормандської четвірки, де за одним столом присутні Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Володимир Путін і Ангела Меркель.

Варто відзначити, що при вході в зал переговорів і розсадження по місцях усіх учасників зустрічі, відбулася деяка заминка. Емманюель Макрон підказав Володимиру Зеленському, яке місце приготували для нього, а після того, як всі розсілися, учасники нормандської четвірки приділили кілька хвилин журналістам і фоторепортерам.

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)

Володимир Зеленський прибув на нормандську зустріч (Фото: twitter.com/PamelaFalk)

Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в гарному настрої. Він вийшов з автомобіля і бадьорим кроком попрямував до Эмманюэля Макрона, який його зустрічав біля сходів.

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон (Фото: twitter.com/PamelaFalk)

Глави держав привітно посміхнулися один одному і по їхніх жестах і міміці було видно, що обидва дуже позитивно налаштовані. Емманюель Макрон також перебуває в прекрасному настрої.

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон (kremlin.ru)

А ось про президента Росії Володимира Путіна сказати теж саме складно. В мережу потрапило відео, на якому президент РФ досить важко подолав свій шлях від автомобіля до сходів, де його зустрічав Макрон.

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)Володимир Путін (Фото: twitter.com/jenkers_ru)

Втім, і на інших фотографіях Володимир Путін виглядає досить напружено.

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)

Володимир Путін (Фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРН Ангела Меркель тепло привіталася з Емманюелем Макроном, а на самій зустрічі була зосереджена і серйозна, втім, як завжди.

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон: хто був переляканий більше всіх (фото)

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Нормандська зустріч чотирьох глав держав почалася з запізненням і через це весь графік трохи зрушився. Як зазначається, прес-брифінг відбудеться після проведення усіх зустрічей і переговорів.

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