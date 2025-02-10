Нино Катамадзе получила приговор за участие в протестах в Грузии: что известно

10 февраля в Грузии состоялся судебный процесс в отношении певицы Нино Катамадзе, которую обвинили в нарушении норм организации протестных акций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на грузинскую службу " Радио Свобода " .

Правоохранители составили протоколы об административных нарушениях в отношении девяти человек, которые участвовали в протесте возле дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили.

Акция состоялась 26 января и была реакцией на отказ суда рассматривать апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.

Кроме Катамадзе, протоколы были составлены также на нескольких журналистов и активистов.

редактора "Мтис амбеби" Гелу Мтивлишвили

лауреата Национальной премии учителя, педагога Ладо Апхазаву

журналистов Хвичу Вашакмадзе и Эку Кухалашвили

психологов Кетеван Пилаури и Маю Цирамуа

общественную активистку Ирину Зарандию

оппозиционного депутата горсовета Ланчхути Гиви Цинцадзе

Во время судебного заседания Нино Катамадзе исполнила гимн Грузии. Нино Катамадзе (фото: instagram.com/nino_katamadze_official)

Суд постановил оштрафовать девятерых протестующих на сумму 5 тысяч лари (примерно 74 тысячи гривен).

Что известно о массовых протестах в Грузии

Массовые протесты в Грузии вспыхнули после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Это решение вызвало возмущение среди граждан, которые опасаются отхода от евроинтеграционного курса и усиления пророссийских настроений в стране.

Протесты начались в Тбилиси, где тысячи людей собрались у парламента, требуя отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. Ситуация обострилась, когда полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. В результате столкновений пострадали десятки человек, включая правоохранителей и журналистов.

В ответ на действия властей, протестующие организовали акции в других городах Грузии, таких как Батуми, Кутаиси и Зугдиди. Они требовали восстановления евроинтеграционного процесса и освобождения задержанных во время протестов.

Международное сообщество выразило обеспокоенность по поводу ситуации в Грузии. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки призвали грузинское правительство к диалогу с оппозицией и гражданским обществом, а также к соблюдению прав человека и свободы собраний.

Протесты в Грузии продолжаются, и ситуация остается напряженной. Граждане продолжают требовать от правительства восстановления евроинтеграционного курса и проведения демократических реформ.