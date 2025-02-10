Ніно Катамадзе отримала вирок за участь у протестах у Грузії: що відомо

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на грузинську службу " Радіо Свобода " .

Правоохоронці склали протоколи про адміністративні порушення стосовно дев'яти людей, які брали участь у протесті біля будинку судді Кутаїського апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі.

Акція відбулася 26 січня і була реакцією на відмову суду розглядати апеляцію у справі журналістки Мзії Амаглобелі.

Окрім Катамадзе, протоколи були складені також на кількох журналістів та активістів.

редактора "Мтіс амбебі" Гелу Мтівлішвілі

лауреата Національної премії вчителя, педагога Ладо Апхазаву

журналістів Хвичу Вашакмадзе та Еку Кухалашвілі

психологів Кетеван Пілаурі та Маю Цірамуа

громадську активістку Ірину Зарандію

опозиційного депутата міськради Ланчхуті Гіві Цинцадзе

Під час судового засідання Ніно Катамадзе виконала гімн Грузії. Ніно Катамадзе (фото: instagram.com/nino_katamadze_official)

Суд постановив оштрафувати дев'ятьох учасників протесту на суму 5 тисяч ларі (приблизно 74 тисячі гривень).

Що відомо про масові протести у Грузії

Масові протести в Грузії спалахнули після того, як 28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це рішення викликало обурення серед громадян, які побоюються відходу від євроінтеграційного курсу та посилення проросійських настроїв у країні.

Протести почалися в Тбілісі, де тисячі людей зібралися біля парламенту, вимагаючи відставки уряду та проведення нових парламентських виборів. Ситуація загострилася, коли поліція застосувала водомети, сльозогінний газ та гумові кулі для розгону демонстрантів. Внаслідок сутичок постраждали десятки осіб, включаючи правоохоронців та журналістів.

У відповідь на дії влади, протестувальники організували акції в інших містах Грузії, таких як Батумі, Кутаїсі та Зугдіді. Вони вимагали відновлення євроінтеграційного процесу та звільнення затриманих під час протестів.

Міжнародна спільнота висловила стурбованість щодо ситуації в Грузії. Європейський Союз та Сполучені Штати Америки закликали грузинський уряд до діалогу з опозицією та громадянським суспільством, а також до дотримання прав людини та свободи зібрань.

Протести в Грузії тривають, і ситуація залишається напруженою. Громадяни продовжують вимагати від уряду відновлення євроінтеграційного курсу та проведення демократичних реформ.