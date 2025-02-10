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Сбежавший в Швейцарию блогер Станислав Домбровский просит прощения у украинцев

Понедельник 10 февраля 2025 14:35
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Сбежавший в Швейцарию блогер Станислав Домбровский просит прощения у украинцев Фото: блогер Станислав Домбровский, который сбежал в Швейцарию, просит прощения у украинского народа
Автор: Юлия Бойко

Одесский трэш блогер Стас Домбровский, который в последнее время проживает в Швейцарии, записал видеообращение к украинскому народу, где просит прощения за свои поступки и распространение деструктивного контента.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соответствующее видео.

В то же время в Украине Домбровский находится в розыске по обвинению по ст.296 Ч.2 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

На видео Стас Домбровский отмечает, что переоценил свое поведение и искренне раскаивается: "уважаемые подписчики, люди которых я обидел, я хочу принести вам свои извинения, за всю ту мишуру, браваду, за то все что наговорил за это время, за то все, что наделал. Делаю это искренне и от души".

Напомним, Стас Домбровский ранее был известен в Одессе как блогер, поэт и активист, принимавший участие в разного рода заказных акциях. Согласно данным официальной биографии, Домбровский в юности употреблял наркотики и имеет несколько судимостей.

После начала полномасштабного вторжения Стас Домбровский вместе с семьей выехал за границу в Швейцарию. Там он продолжил свою "блогерскую" деятельность. В своих публикациях Домбровский бездоказательно обвинял украинских чиновников и ТОП-силовиков. По состоянию на 2025 год большая часть социальных сетей Домбровского заблокирована за деструктивный контент.

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