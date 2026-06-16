"Карты" появились. Зеленский рассказал, как Украина перехватывает инициативу в войне
Украина сейчас выглядит лучше России как на поле боя, так и в производстве передового вооружения. Агрессор утратил инициативу.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите Reuters Next.
Ситуация на фронте
По словам президента, российские войска пытались наступать на 12 направлениях, однако почти повсюду потеряли инициативу.
Медленное продвижение врага фиксируют только на двух-трех участках, где Россия сосредоточила огромное количество живой силы и техники.
"На остальных направлениях они действительно потеряли инициативу, и мы ее перехватили. Кроме того, на двух-трех направлениях мы сейчас успешнее", - подчеркнул Зеленский.
В частности, Силы обороны преуспевают на Покровском направлении.
В то же время, боевые действия не останавливаются, поскольку ни одна из сторон не собирается прекращать движение на поле боя.
Миллионы дронов и международная помощь
Глава государства также добавил, что Украина "выглядит лучше" в контексте нанесения ударов средней и большой дальности.
По его словам, в этом году в стране запланировано изготовить около 10 миллионов дронов, однако мощности позволяют удвоить этот показатель - до 20 миллионов дронов.
Положительно на ситуацию влияет и усиление международного давления на агрессора. Западные санкции уже начали действовать более эффективно, хотя их объема все еще недостаточно.
Существенной опорой для стабильности государства стало решение партнеров о выделении 90 миллиардов евро европейской поддержки.
Скандальные заявления Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что у президента Украины Владимира Зеленского якобы нет карт в контексте войны с Россией.
В частности, американский лидер произнес эти слова во время ссоры с президентом Украины в Белом доме в 2025 году.