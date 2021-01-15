Миколу Тищенка застукали в дорогезному готелі в ОАЕ (фото)

Тищенко в ОАЕ засвітився в дорогому готелі (колаж: РБК-Україна)

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко був помічений на відпочинку в дорогому готелі курортного міста Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. Судячи з опублікованих знімків нардеп і ресторатор вирушив туди з родиною.

Так, у Telegram-каналі "Темний лицар" з'явилися фото, на якому Тищенко з трирічним сином Давидом.

В мережі пишуть, що депутат відпочиває в Rixos The Palm Dubai, ціна на номер в якому близько тисячі доларів.

Тищенко з родиною відпочиває в Дубаї (фото: t.me/dark_k)

"Вітаємо Миколу Тищенка з прекрасним відпочинком в Rixos The Palm Dubai, доба в якому коштує від 1000 доларів. Нагадуємо, що ці витрати повинні бути внесені в декларацію", - йдеться в повідомленні.

Готель знаходиться на штучно намитому "Пальмовому острові".

Вартість номера в готелі, де відпочиває Микола Тищенко (фото: t.me/dark_k)

48-річний Микола Тищенко одружений на 25-річній Аллі Барановській. Подружжя виховує сина Давида, який народився у 2017 році. Крім того у нардепа є син Данило, якому вже 15 років.

Зазначимо, що народний депутат від "Слуги народу" і ресторатор Микола Тищенко має дуже скандальну славу. Після великого шуму через роботу його ресторану у весняний строгий карантин, Тищенко встиг пораздавати лимони постраждалим після вибуху на Позняках, після цього зганьбився піском на дитячих майданчиках. Йому навіть згадали невдалий тверк, який він виконав в ефірі ще до депутатства.

Раніше ми писали, що солістку групи НеАнгели також помітили на дорогому курорті в ОАЕ. Вона приїхала туди з новим бойфрендом і розповіла, як сильно щаслива.