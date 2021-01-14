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Солістка НеАнгелів засвітила на фото з дорогезного курорту нового бойфренда

ОАЕ, Четвер 14 січня 2021 19:40
Солістка НеАнгелів засвітила на фото з дорогезного курорту нового бойфренда
Група НеАнгели (скрін відео)
Автор: Світлана Мащенко

Одна з солісток групи НеАнгели Вікторія Смеюха "засвітила" нового бойфренда на фото і розповіла, якими бачить ідеальні стосунки з коханою людиною.

Співачка вирушила з новим чоловіком на відпочинок на один із самих розкішних курортів світу. В Instagram Віка показала лише "частинку" коханого, давши тим самим зрозуміти, що її серце більше не вільне.

"Мені подобається, коли все відбувається саме так. Коли близька людина може бути поруч - підбадьорювати перед виступом, зробити гарячий чай і масажувати плечі після концерту", - поділилася романтичним настроєм дівчина.

Солістка НеАнгелів засвітила на фото з дорогезного курорту нового бойфрендаСолістка НеАнгелів засвітила на фото з дорогезного курорту нового бойфренда

Вікторія Смеюха з НеАнгелів відпочиває з коханим в ОАЕ (фото: instagram.com/vikanablack)

Судячи з геотегу JBR, Вікторія відпочиває з коханим в Джумейра Біч Резіденс, мікрорайоні, розташованому на узбережжі Перської затоки в районі "Дубай Марина" у Дубаї, ОАЕ.

Артистка зізналася, перефразувавши Антуана де Сент-Екзюпері, що тепер, як ніколи розуміє, що набагато важливіше дивитися в одному напрямку, а не один на одного.

Дописувачі підтримали Вікторію, побажавши їй кохання і щастя в нових стосунках:

  • Як же я тебе підтримую і розумію!
  • Однозначно в одному напрямку - в одну сторону
  • Яка краса, бачити щасливі пари
  • Ти така розумниця і красуня, всього найкращого!
  • Коли дивишся з людиною в одному напрямку, це твоя людина.

Раніше Вікторія зізнавалася, що дуже хоче сім'ю, але поки знайти того самого у неї не вийшло. Причому останні стосунки були досить проблематичними.

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