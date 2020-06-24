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Тищенко розрекламував роздачу лимонів постраждалим від вибуху будинку на Позняках

STYLERЖиття    24.06.2020 - 16:37
Тищенко розрекламував роздачу лимонів постраждалим від вибуху будинку на Позняках
Микола Тищенко (колаж: РБК-Україна)

Нардеп Микола Тищенко потрапив у новий скандал з роздачею лімонов

Народний депутат від партії "Слуга народу" і колишній телеведучий Микола Тищенко запустив рекламу про роздачу лимонів постраждалим від вибуху будинку. До цього політик приїжджав на місце трагедії та влаштував там піар-акцію. Черговий невдалий спосіб підвищити свою популярність помітили користувачі мережі Facebook.

У соціальній мережі Facebook активно транслюється реклама публікації нардепа Миколи Тищенка, пов'язана з піар-акцією на місці вибуху житлового будинку на Позняках.

"Думав, що ще сплю і це сон. Але ні. Піарники нардепа Тищенко вирішили не посилювати історію про роздачу лимонів серед постраждалих від вибуху будинку на Позняках і просто запустили рекламу в Facebook. Вибух - Трагедія - Загибель людей - ̶Р̶е̶к̶л̶а̶м̶а̶", - пише у своєму акаунті журналіст Tim Elistratenko.

Тищенко розрекламував роздачу лимонів постраждалим від вибуху будинку на Позняках

Микола Тищенко запустив рекламу про роздачу лимонів постраждалим від вибуху будинку (фото: facebook.com/glavpochtamp)

Нагадаємо, Тищенко зганьбився у прямому ефірі через те, що не зміг відповісти на просте питання.

Раніше Тищенко порадував київських дітей і жорстко зганьбився.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України нардепМикола ТищенкоВибух
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