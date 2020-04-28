У Києві ресторан нардепа Тищенка потрапив у скандал: обслуговує віп-гостей в карантин

Ресторан Миколи Тищенка щосили працює в карантин (колаж РБК-Україна)

Ресторан нардепа "Слуги народу" порушує закон

Нардеп Микола Тищенко, який нещодавно назвав день пам'яті Чорнобильської АЕС святом, свій бізнес не закриває навіть у період карантину. Так депутат від правлячої партії "Слуга народу" приймає віп-гостей у ресторані "Велюр", який знаходиться у самому серці столиці.

У заклад заходять такі люди, як нардеп Антон Яценко, бізнес-партнер Ігоря Коломойського та помічник народного депутата Павло Куфтирьов, менеджер "Метінвесту" Віталій Кисіль, перший заступник голови АП і колишнього продюсера "Кварталу 95" Сергій Трофимов, а також депутат Ігор Негулевський. Про це повідомляють журналісти в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Цікаво, що столик по телефону забронювати не можна, адміністратор відповідає, що ресторан закритий, але на відео показали, як політики і впливові люди з легкістю відвідують заклад. Біля закладу постійно паркуються авто з віп-персонами, вони заходять всередину і двері ресторану відразу за ними закриваються, на посту стоїть охоронець.

Нардеп Антон Яценко, який проводить в ресторані мінімум чотири години, раніше заперечував факт відвідування "Велюру", але потім зізнався, що "був у Колі", маючи на увазі Миколу Тищенка.

Цікаво, що сам нардеп Тищенко не зізнається, що ресторан належить йому. Він говорить, що "ці питання його не стосуються".

У Києві працює ресторан Миколи Тищенка (YouTube)

Як ми раніше писали, нардеп Тищенко назвав Чорнобильську катастрофу "святом":