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За що нам це? Тищенко потрусив задом в машині (відео)

Київ, Четвер 16 липня 2020 12:38
За що нам це? Тищенко потрусив задом в машині (відео)
Микола Тищенко потрусив задньою частиною тіла в машині (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі згадали епічне відео з нардепом Миколою Тищенко

У мережі з'явилося епічне відео зі скандальним нардепом партії "Слуга Народу" Миколою Тищенко. Хоча відеоролик не свіжий, але блогер Денис П'ятигорець вирішив пожартувати на тему ситуації в країні і танцями нардепа, які він влаштовує в цьому ролику.

Денис опублікував відео з ресторатором і господарем "Велюру" на своїй Facebook-сторінці.

"Темники "Слуги народу" про "в країні *опа, але ми не винні, винен коронавірус" - сумне гі*но. Людям таке незрозуміло. Особливо шанувальникам "Слуг". Їм взагалі таке складно. Їм би якийсь відосик, щоб все їм пояснили. Але, на щастя, є Коля Тищенко, який прокоментував ситуацію в країні простою пантомімою", - іронічно підписав П'ятигорець відео.

Тищенко потрусив задом в машині

Українці під відео відреагували в коментарях обурені побаченим.

  • За что нам это????
  • Колись я дивилася його программу "Ревізор". Він був серьозний, ввічливий. Зараз розумію, то була його програма і він вболівав за неі. А тут йому на все плювати. Гасло-pochuy.
  • Людей за животных считают.
  • Это на чем они нам дупу показывают? На лафете? Высоченько что-то, как для обычной машины. Там за окном все низенько едут? Эту свою мишень оно нам показало для чего? Типа, берет удар на себя? Отвлекает?
  • Гарний буде мер.
  • Там есть кто-нибудь, кроме идиотов?
  • І нащо я на це глянула? Нічого нового, але зуби піду чистити. Гидко.

Як ми раніше писали, Тищенко пояснив роздачу лимонів постраждалим від вибуху на Позняках.

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